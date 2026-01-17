Ołeksandr Usyk ma wziąć udział w historycznej gali! Niesamowite doniesienia, celują w niebotyczny rekord

Jednym z kluczowych punktów kalendarza iV Boxing ma być gala zaplanowana na 11 lipca w San Francisco. Wydarzenie ma odbyć się na Civic Center Plaza, bezpośrednio przed ratuszem miasta, a organizatorzy liczą na zgromadzenie ponad 136 tysięcy widzów, co oznaczałoby pobicie rekordu ustanowionego w 1941 roku w Milwaukee. Pereira nie ukrywa jednak, że realnym celem jest jeszcze wyższa liczba – nawet 200 tysięcy osób.

Choć obsada gali nie została jeszcze ogłoszona, Usyk jest jednym z pięściarzy branych pod uwagę jako potencjalna gwiazda wydarzenia, zarówno w San Francisco, jak i podczas planowanej gali w Las Vegas wiosną tego roku. Ukrainiec, niepokonany w 24 zawodowych walkach, pozostaje mistrzem świata wagi ciężkiej federacji WBC, WBA i IBF oraz liderem rankingów bez podziału na kategorie wagowe.

Walkę Usyka ma obejrzeć na żywo nawet 200 tysięcy kibiców

iV Boxing podkreśla, że nie zamierza pełnić roli promotora, lecz dużego organizatora wydarzeń, otwartego na współpracę z różnymi promotorami i wolnymi zawodnikami. Kluczowym elementem strategii jest szeroka dostępność gal – część wydarzeń ma być bezpłatna dla publiczności, a transmisje będą realizowane za pośrednictwem YouTube. Płatne przekazy pay-per-view mają kosztować znacznie mniej niż standardowe oferty rynkowe.

Usyk kontra Wilder w lipcu w San Francisco?!

Zdaniem Pereiry współczesny boks stracił sporą część kibiców przez wysokie ceny biletów i ograniczoną dostępność transmisji. Nowy projekt ma to zmienić, stawiając na otwarte przestrzenie, masową publiczność i wydarzenia o charakterze kulturowym, a nie wyłącznie sportowym.

Jeśli plany dojdą do skutku, lipcowa gala w San Francisco może okazać się jednym z najbardziej przełomowych momentów w boksie zawodowym ostatnich dekad. Według doniesień medialnych, rywalem Usyka w San Francisco miałby być Deontay Wilder, czyli były mistrz świata wagi ciężkiej.