Piękna polska pięściarka powalczy o mistrzowski pas. Szybka przerwa od walk w KSW! Co za szansa

Laura Grzyb zawalczy o pas mistrzyni świata federacji IBOPolska pięściarka zmierzy się w Jastrzębiu-Zdroju z Simamkele Tuntsheni (8-0, 3 KO)W ostatnim czasie „Grzybowa” walczyła w MMA dla organizacji KSW

To będzie wielki powrót Laury Grzyb do "szermierki na pięści". Po owocnym początku przygody ze światem mieszanych sztuk walki, niepokonana Polka wraca na ring, by spełnić swoje marzenie. Już 15 marca w Jastrzębiu-Zdroju stawką jej pojedynku będzie pas mistrzyni świata.

Gala KnockOut Boxing Night zapowiada się elektryzująco. W walce wieczoru Laura Grzyb (rekord 11-0, 3 KO) stanie do boju o wakujący tytuł federacji IBO w kategorii super koguciej. Jej rywalką będzie reprezentantka RPA, Simamkele Tuntsheni (8-0, 3 KO).

Pojedynek w Jastrzębiu-Zdroju to klasyczne starcie "zera z zerem". Obie panie nie zaznały jeszcze goryczy porażki na zawodowych ringach, co gwarantuje najwyższy poziom emocji. Dla Polki będzie to pierwszy występ bokserski od października 2024 roku.

Laura Grzyb zaczęła swoją przygodę z MMA

W międzyczasie Laura Grzyb nie próżnowała. Pięściarka zdecydowała się na odważny krok i spróbowała swoich sił w formule MMA pod szyldem federacji KSW. Eksperyment zakończył się pełnym sukcesem – "Grzybowa" zaliczyła dwa pojedynki w klatce i z obu wyszła zwycięsko, udowadniając swoją wszechstronność i charakter wojowniczki. Teraz jednak wraca do swojej koronnej dyscypliny, by sięgnąć po trofeum.

Podczas marcowej gali kibice zobaczą nie tylko walkę pań. W karcie walk znaleźli się również inni utalentowani pięściarze, w tym Mateusz Bereźnicki oraz Ihosvany Garcia, którzy będą chcieli pokazać się z jak najlepszej strony przed śląską publicznością.