Polska marka 4F została nowym partnerem technicznym reprezentacji Polski w boksie olimpijskim.

Trzyletnia umowa, startująca w 2026 roku, obejmuje kompleksowe wsparcie sprzętowe, w tym stroje szyte w Polsce.

Współpraca ma na celu renesans polskiego boksu i jest ważnym krokiem w przygotowaniach do Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles.

Co zakłada umowa? Stroje szyte w Polsce

Współpraca, która rozpoczyna się w 2026 roku, została zawarta na trzy lata. W jej ramach zawodniczki i zawodnicy kadry narodowej otrzymają pełne wyposażenie, obejmujące nie tylko indywidualnie projektowane stroje meczowe, ale również kompletne kolekcje treningowe, odzież casualową oraz niezbędne akcesoria.

Szczególnie istotnym punktem umowy jest opracowanie specjalnej konstrukcji strojów startowych, które będą w pełni produkowane w Polsce. Mają one być idealnie dostosowane do specyfiki i wymagań rywalizacji w boksie olimpijskim. Podpisanie umowy otwiera marce 4F również drogę do poszerzenia oferty produktowej skierowanej do klubów bokserskich w całym kraju.

Wspólny cel: renesans polskiego boksu

Dla marki 4F, która od 2007 roku aktywnie współpracuje z polskim sportem, jest to początek długofalowego zaangażowania w rozwój boksu. Obie strony liczą, że partnerstwo przyczyni się do renesansu tej dyscypliny, zarówno pod względem sportowym, jak i wizerunkowym.

- Boks to sport z ogromną historią i charakterem, który dziś w Polsce przeżywa wyraźne odrodzenie. Widzimy w tym projekcie duży potencjał sportowy i marketingowy. Cieszymy się, że wspólnie z Polskim Związkiem Bokserskim możemy współtworzyć nowy rozdział tej dyscypliny - mówi Igor Klaja, prezes OTCF, właściciela marki 4F.

W podobnym tonie wypowiada się prezes Polskiego Związku Bokserskiego, który widzi w tej współpracy szansę na dalszą profesjonalizację i budowanie silnej pozycji polskiego boksu.

- Współpraca z marką 4F to ważny krok w kierunku dalszej profesjonalizacji i budowania silnej marki polskiego boksu. Wierzymy, że wspólny projekt realnie wesprze rozwój naszych reprezentantów oraz całej bokserskiej społeczności - podkreśla Grzegorz Nowaczek.

Dla Polskiego Związku Bokserskiego umowa z tak doświadczonym partnerem jest jednym z filarów przygotowań do igrzysk olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku.

4