Pilne: Andrzej Gołota przeszedł zabieg kardiologiczny! Do szpitala trafił z targów boksu w Kielcach

Gołota to legenda polskiego boksu. Brązowy medalista igrzysk olimpijskich w Seulu (1988) i mistrzostw Europy z Aten (1989) był jednym z najlepszych pięściarzy wagi ciężkiej na zawodowych ringach na przełomie XX i XXI wieku. Czterokrotnie walczył o tytuł mistrza świata królewskiej kategorii i choć nigdy nie zdobył pasa, to na stałe zapisał się w historii naszego sportu.

Gołota, który na co dzień mieszka w USA, w ostatnim czasie często odwiedza ojczyznę. Kilka dni temu był honorowym gościem podczas Forum Boksu i Międzynarodowych Targów Branży Bokserskiej w Kielcach. "Endrju", jak zwykle zresztą, skradł show i to do niego ustawiały się najdłuższej kolejki chętnych do wspólnego zdjęcia. Większość to byli młodzi fani, którzy mogą znać Gołotę jedyne z opowiadań. - Super, dziękuję bardzo tym wszystkim małolatom - skomentował krótko w rozmowie z dziennikarzami. - Coś się w tym boksie ruszyło, jest fajnie - dodał, odpowiadając na pytanie, czy polski boks idzie do przodu w nawiązaniu do niedawnych trzech medali naszych pań podczas mistrzostw świata w Liverpoolu.

Gołota wyglądał na targach bardzo dobrze, ciągle się uśmiechał, żartował z innymi znanymi osobistościami zaproszonymi do Kielc. Jak się jednak teraz okazało, prosto z targów... trafił do szpitala!

Jak czytamy na stronie radia RMF FM, Gołota przeszedł zabieg w Świętokrzyskim Centrum Kardiologii w Kielcach. Poza zabiegiem lekarze przeprowadzili serię badań.

- Mogę potwierdzić, że Pan Andrzej Gołota był w tym tygodniu hospitalizowany w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym. Panem Andrzejem opiekował się zespół Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii. Szczegółów nie ujawniamy. Pan Andrzej wczoraj opuścił szpital - powiedziała nam w czwartek Anna Mazur-Kałuża, rzecznik prasowy Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.

