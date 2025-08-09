Polski pięściarz brał udział w potwornym wypadku. Mama Cezarego Znamca przekazała nowe wieści o jego zdrowiu

Mateusz Sobiecki
2025-08-09 20:14

Cezary Znamiec brał udział w strasznym wypadku samochodowym w połowie czerwca tego roku. Młody, utalentowany polski pięściarz jechał samochodem, którym wracał z meczu Polskiej Ligi Boksu. Niestety, wypadek, do którego doszło zakończył się dla niego fatalnie. Cezary Znamiec był wprowadzony w stan śpiączki. Nowe informacje o stanie jego zdrowia przekazała jego mama.

Cezary Znamiec brał udział w strasznym wypadku. Co się stało w czerwcu?

Warszawsko-Mazowiecki Okręgowy Związek Bokserski poinformował w połowie czerwca o tragicznym wypadku samochodowym, w którym ucierpiało dwóch reprezentantów Polski – Cezary Znamiec i Paweł Brach. Obaj wracali z meczu Polskiej Ligi Boksu i jechali do Warszawy na przysięgę wojskową. Zderzenie miało dramatyczne skutki – według relacji ekspertów impet uderzenia przyjął na siebie Znamiec. Pięściarz trafił na oddział intensywnej terapii, został wprowadzony w śpiączkę i podłączony do respiratora.

Informacje o wypadku przekazali m.in. Maciej Miszkiń i Piotr Jagiełło z TVP Sport. Brach doznał lżejszych obrażeń i trafił na obserwację, natomiast stan Znamca od początku określano jako bardzo ciężki.

Teraz nowe wieści o zdrowiu zawodnika ujawniła jego mama. Jak przekazała, lekarze walczą o każdy postęp w leczeniu, a stan Czarka wciąż wymaga stałego nadzoru specjalistów. Choć sytuacja pozostaje poważna, rodzina wierzy, że młody pięściarz odzyska siły i wróci do pełni zdrowia. Bliscy prosili o modlitwę i wsparcie w tym trudnym czasie.

Nowe informacje o stanie zdrowia polskiego pięściarza

Mama Cezarego Znamca w rozmowie z Interią przekazała nowe informacje o stanie zdrowia pięściarza. Przyznała, że są postępy, ale do powrotu do pełni zdrowia jeszcze daleko.

- Nie ma co oczekiwać na razie żadnych fajerwerków, że syn wstanie i zacznie zadawać ciosy, choć uważam, że kiedyś może się to wydarzyć. Jest po bardzo poważnym urazie, gdzie lekarze zapowiadali, że być może nigdy nie wstanie z łóżka. A tymczasem już jest zauważalna spora poprawa - przyznała.

Zawodnik ma być świadomy tego, co dzieje się dookoła niego, ale na rozmowy jest jeszcze zdecydowanie za wcześnie. Mamy nadzieję, że już niedługo dojdzie do kolejnych postępów w temacie jego powrotu do zdrowia.

