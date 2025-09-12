Julia Szeremeta w finale MŚ! Ma już pewny tytuł wicemistrzyni świata, powalczy o złoto

Julia Szeremeta - Valeria Arboleda Mendoza Witamy w relacji na żywo z półfinału bokserskich mistrzostw świata. Julia Szeremeta zmierzy się w nim z Valerią Arboledą Mendozą. Start walki około 19:00, bądźcie z nami! Julia Szeremeta już zmierza do ringu! Mendoza też już w ringu, za chwilę zaczynamy! Runda I Zaczęły! Runda I Obie zawodniczki raczej wyczekiwały na ruchy rywalek, niż atakowały, dużo było "czajenia" się i szukania błędu. Wydawało się, że w nielicznych, krótkich, ale intensywnych wymianach, lepsza była Mendoza, ale na koniec rundy to Szeremeta u sędziów prowadziła 4:1! Runda II Szeremeta postawiła na mobilność, nie chowała się za gardą, miała nisko opuszczone ręce i raczej próbowała unikać, niż blokować ciosy rywalki. Mendoza więcej wyprowadzała ciosów, ale Julia nie próżnowała i co chwila próbowała kontrować. Pod koniec rundy lepszą akcją popisała się Polka, ale na kilkanaście sekund przed końcem to Kolumbijka zepchnęła Polkę pod liny! Runda II Na kartach sędziowskich wciąż prowadzi Szeremeta! Runda III Mendoza zdecydowanie ruszyła do ataku, wiedząc, że przegrywa na punkty. Szeremeta przetrwała ten atak, a w wymianie zdołała też nawet dobrze skontrować rywalkę, choć prowadząc, starała się przede wszystkim uciec od ataków rywalki. Niestety, na minutę przed końcem Arboleda zepchnęła Polkę do narożnika i mocno obiła, Szeremeta była zdecydowanie zbyt pasywna, ale dotrwała do końca. Czekamy na ostateczną decyzję. Julia Szeremeta wygrała niejednogłośną decyzję sędziów! To oznacza, że Szeremeta jest już wicemistrzynią świata i powalczy o tytuł mistrzyni! To już wszystko z naszej strony, dziękujemy za uwagę i zapraszamy na kolejne relacje na żywo.

Odśwież relację

MŚ w Liverpoolu: Szeremeta - Mendoza relacja i wynik na żywo

Julia Szeremeta zmierzy się z Valerią Arboledą Mendozą w półfinale mistrzostw świata. Wicemistrzyni olimpijska w ostatnim czasie radziła sobie bardzo dobrze w zawodach Pucharu Świata zdobywając medale, jednak wiadomo, że impreza rozgrywana obecnie w Liverpoolu jest zdecydowanie bardziej prestiżowa. W rozmowie z Polsatem Sport Szeremeta przyznała, że chciałaby złota, ale najważniejsze, że jest już medal (brąz zdobywa się za samo dojście do półfinału), więc presja jest już mniejsza. To z jednej strony może pomóc Polce, która będzie walczyła już zmniejszą presją i na większym luzie.