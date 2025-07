Usyk – Dubois 2. Karta walk gali w Londynie. Kolejność starć Usyk – Dubois 2

Usyk – Dubois: Rewanż za walkę we Wrocławiu

Prawie dwa lata po pierwszym pojedynku, Ołeksandr Usyk i Daniel Dubois ponownie skrzyżują rękawice. Rewanż odbędzie się w sobotę na stadionie Wembley w Londynie, a jego stawką będzie niekwestionowane mistrzostwo świata wagi ciężkiej. Ich pierwsze spotkanie miało miejsce w sierpniu 2023 roku we Wrocławiu. Ukrainiec zwyciężył przez nokaut w dziewiątej rundzie, choć walka wzbudziła kontrowersje po ciosie poniżej pasa zadanym przez Dubois w piątej odsłonie. Od tamtej pory obaj pięściarze przeszli znaczącą drogę.

Usyk (23-0, 14 KO), dziś 38-letni, ugruntował swoją pozycję w królewskiej kategorii, pokonując dwukrotnie Tysona Fury’ego. Dzięki tym zwycięstwom, w maju 2024 roku do czterech dotychczasowych pasów dołożył tytuł WBC. W grudniu potwierdził wyższość nad Brytyjczykiem w rewanżu, wygrywając jednogłośnie na punkty.

Dubois wrócił do gry zwycięstwami z trzema rywalami

Dubois (22-2, 21 KO), młodszy o 11 lat, udanie odbudował się po przegranej z Usykiem. Pokonał trzech uznanych rywali – Jarrella Millera, Filipa Hrgovicia i Anthony’ego Joshuę – wszystkie zwycięstwa odniósł przed czasem. Po wycofaniu się Usyka z posiadania pasa IBF, tytuł ten tymczasowo trafił właśnie do Brytyjczyka.

Eksperci są podzieleni co do możliwego przebiegu walki. Usyk to doświadczony i wszechstronny mistrz, ale zbliża się do czterdziestki i ma za sobą serię wymagających starć. Z kolei Dubois zyskał na sile, dojrzałości i pewności siebie, co sprawia, że jego szanse w rewanżu oceniane są znacznie wyżej niż przed pierwszym starciem.

