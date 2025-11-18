Usyk oddał pas, mamy nowego mistrza świata w wadze ciężkiej! Niesamowita historia Brytyjczyka

Usyk, rezygnując z pasa WBO, stracił oczywiście status absolutnego i bezdyskusyjnego mistrza świata wagi ciężkiej. Zresztą nie pierwszy raz w swojej karierze - po wygranej z Tysonem Furym zrobił podobnie, wakując tytuł federacji IBF i skupiając się na rewanżu z "Królem Cyganów". Wtedy z tymczasowego mistrza na pełnoprawnego awansował Daniel Dubois i to jeszcze przed starciem z Anthonym Joshuą, które zresztą wygrał w efektownym stylu.

Fabio Wardley nowym mistrzem świata federacji WBO w wadze ciężkiej

Teraz na decyzji Usyka skorzystał Wardley, który tym samym został 11. brytyjskim mistrzem świata wagi ciężkiej. Wcześniej tej sztuki dokonali Dubois, Fury, Joshua, David Haye, Lennox Lewis, Herbie Hide, Henry Akinwande, Frank Bruno, Michael Bentt oraz Rob Fitzsimmons.

Historia Wardleya jest swoją drogą szczególnie inspirująca. Przez lata pracował jako konsultant rekrutacyjny, a na salę treningową trafił bardziej z ciekawości niż z marzeń o wielkiej karierze. Jednak krok po kroku zaczął piąć się w rankingach, aż w końcu udowodnił swoje umiejętności efektownym nokautem na Parkerze, który uczynił go obowiązkowym pretendentem do pasa WBO.

Zamiast wielkiego pojedynku z niepokonanym Usykiem, los przyniósł jednak inny scenariusz. Wardley nie krył emocji, publikując krótkie, wymowne "AndTheNew 🏆" w swoich mediach społecznościowych.

- Wielka Brytania ma nowego mistrza świata wagi ciężkiej i nową gwiazdę tego sportu. Jedna z najbardziej niesamowitych historii, jaką widziałem w ciągu 45 lat pracy jako promotor - zaciera ręce Frank Warren, promotor Wardleya.

30-letni zawodnik z Ipswich dotychczas stoczył 21 pojedynków na zawodowych ringach - 20 z nich wygrał, jeden zremisował. W kolekcji ma też kilka tytułów - od tych brytyjskich i Wspólnoty Narodów po europejskie pasy WBO i WBA. Teraz dołącza do nich najcenniejszy - pas mistrza świata w królewskiej wadze ciężkiej.

