Wilder - Chisora Transmisja NA ŻYWO i STREAM ONLINE. Gdzie oglądać walkę?

Deontay Wilder i Derek Chisora już dzisiaj wyjdą do ringu w walce wieczoru na gali w londyńskiej hali O2.

Obaj zawodnicy słyną z potężnych ciosów, więc starcie zapowiada się niezwykle ciekawie.

Sprawdź, gdzie oglądać walkę Wilder - Chisora na żywo i przeżyj bokserskie emocje!

Deontay Wilder (44-4-1, 43 KO) i Derek Chisora (36-13, 23 KO) zmierzą się w hitowej walce w wadze ciężkiej. Dla obu zawodników będzie to 50. walka w zawodowej karierze. Dlatego gala w Londynie nosi nazwę „Chisora vs Wilder: 100”.

Deontay Wilder czyli amerykański „Bronze Bomber” to były mistrz świata WBC. Wraca do zawodowego ringu po serii trudnych pojedynków i zawirowań w karierze. Znany z nieustępliwości i twardego charakteru "Del Boy" czyli Derek Chisora zapowiada, że może to być jego ostatnia walka i pożegnanie przed londyńską publicznością. Zdaniem bukmacherów to Brytyjczyk jest faworytem. Czy te typy się sprawdzą? Walka raczej nie potrwa na pełnym dystansie.

Andrzej Gołota przyleciał do Polski. Tak teraz wygląda. Niewiarygodne, co zrobił przed galą boksu

Deontay Wilder i Derek Chisora słyną z potężnych ciosów i niszczycielskiej siły, co boleśnie odczuł choćby Artur Szpilka. Polak został brutalnie znokautowany zarówno przez Amerykanina jak i Brytyjczyka. Wilder polega głównie na prawym sierpowym, Chisora - na agresji i pracy na bliskim dystansie. Londyńska publiczność z pewnością stworzy niesamowitą atmosferę. Szykują się wspaniałe emocje.

Wilder - Chisora Gdzie oglądać walkę NA ŻYWO?

Walka Deontay Wilder - Derek Chisora to pojedynek wieczoru na gali w Londynie, która odbędzie się w sobotę 4 kwietnia 2026. Początek gali o godzinie 19 polskiego czasu. Walka Wilder - Chisora ma się zacząć ok. godziny 23.30 polskiego czasu. Transmisja na platformie streamingowej DAZN.

