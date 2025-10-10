Wzruszające słowa syna Dawida Kosteckiego. Tak wygląda Dawid junior! Idzie w ślady ojca

Dawid Kostecki zmarł w sierpniu 2019 roku w areszcie śledczym na Białołęce w Warszawie

Po ponad sześciu latach debiut w sportach walki zanotuje jego syn, Dawid junior

Przed pojedynkiem wypowiedział się we wzruszających słowach o swoim tacie

Tak wygląda syn Dawida Kosteckiego, Dawid junior

Dawid Kostecki junior szykuje się do wielkiego debiutu w świecie sportów walki. Syn słynnego polskiego pięściarza zawalczy w listopadzie na gali Fist Universe. Dawid Kostecki zmarł ponad sześć lat temu w areszcie śledczym na Białołęce w Warszawie. Jako oficjalną przyczynę śmierci podano samobójstwo, ale to ogłoszenie przyczyny śmierci wzbudziła bardzo dużo wątpliwości – i wzbudza ją do dzisiaj.

Po ponad sześciu latach znów zrobiło się głośno o nazwisku Kosteckiego. W listopadzie zadebiutuje jego syn. Dawid Kostecki junior zawalczy na Fist Universe, a oficjalne ogłoszenie nastąpiło kilka dni temu.

- Obiecuje wam, że pokaże w oktagonie co w mojej mocy. Będzie się działo na pewno i nie odpuszczę tak łatwo tego zwycięstwa. Widzimy się w Inowrocławiu – zapowiada w swoich mediach społecznościowych walkę Dawid Kostecki junior.

Wzruszające słowa syna Dawida Kosteckiego o ojcu

Dawid Kostecki junior udzielił ciekawego wywiadu na kanale YouTube „KG13”. Został zapytany o swojego tatę i zdecydował się na kilka bardzo poruszających słów o tacie. Syn „Cygana” ma nadzieję, że jego tata patrzy na niego z góry i będzie dumy, że idzie w jego ślady.

- Mam nadzieję, że usłyszał to i będzie dumny, jak zobaczy, że wchodzę do ringu lub oktagonu – powiedział Dawid Kostecki junior w rozmowie na kanale „KG13” na YouTube.

Kiedy jest gala Fist Universe?

Gala Fist Universe 4 odbędzie się w Inowrocławiu w piątek, 21 listopada. Na galę zaprasza m.in. jej organizator Paweł „Trybson” Trybała, a wśród ogłoszonych zawodników jest już Wasyl Hałycz, zawodnik znany z walk na gołe pięści GROMDA.