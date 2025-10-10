Wzruszające słowa syna Dawida Kosteckiego. Tak wygląda Dawid junior! Idzie w ślady ojca

2025-10-10 17:58

Dawid Kostecki był jedną z największych gwiazd polskiego sportu. Niestety, kariera „Cygana” przypominała sinusoidę. Problemy z prawem drastycznie zatrzymały jego sportową karierę, która zapowiadała się na pełną sukcesów. Czy sportowym talentem Kosteckiemu dorówna jego syn? Dawid junior już niedługo stoczy swój pierwszy pojedynek. Przed nim powiedział wzruszające słowa na temat swojego ojca. Zobacz, jak wygląda Dawid Kostecki junior.

  • Dawid Kostecki zmarł w sierpniu 2019 roku w areszcie śledczym na Białołęce w Warszawie
  • Po ponad sześciu latach debiut w sportach walki zanotuje jego syn, Dawid junior
  • Przed pojedynkiem wypowiedział się we wzruszających słowach o swoim tacie

Tak wygląda syn Dawida Kosteckiego, Dawid junior

Dawid Kostecki junior szykuje się do wielkiego debiutu w świecie sportów walki. Syn słynnego polskiego pięściarza zawalczy w listopadzie na gali Fist Universe. Dawid Kostecki zmarł ponad sześć lat temu w areszcie śledczym na Białołęce w Warszawie. Jako oficjalną przyczynę śmierci podano samobójstwo, ale to ogłoszenie przyczyny śmierci wzbudziła bardzo dużo wątpliwości – i wzbudza ją do dzisiaj.

Po ponad sześciu latach znów zrobiło się głośno o nazwisku Kosteckiego. W listopadzie zadebiutuje jego syn. Dawid Kostecki junior zawalczy na Fist Universe, a oficjalne ogłoszenie nastąpiło kilka dni temu.

- Obiecuje wam, że pokaże w oktagonie co w mojej mocy. Będzie się działo na pewno i nie odpuszczę tak łatwo tego zwycięstwa. Widzimy się w Inowrocławiu – zapowiada w swoich mediach społecznościowych walkę Dawid Kostecki junior.

Wzruszające słowa syna Dawida Kosteckiego o ojcu

Dawid Kostecki junior udzielił ciekawego wywiadu na kanale YouTube „KG13”. Został zapytany o swojego tatę i zdecydował się na kilka bardzo poruszających słów o tacie. Syn „Cygana” ma nadzieję, że jego tata patrzy na niego z góry i będzie dumy, że idzie w jego ślady.

- Mam nadzieję, że usłyszał to i będzie dumny, jak zobaczy, że wchodzę do ringu lub oktagonu – powiedział Dawid Kostecki junior w rozmowie na kanale „KG13” na YouTube.

Kiedy jest gala Fist Universe?

Gala Fist Universe 4 odbędzie się w Inowrocławiu w piątek, 21 listopada. Na galę zaprasza m.in. jej organizator Paweł „Trybson” Trybała, a wśród ogłoszonych zawodników jest już Wasyl Hałycz, zawodnik znany z walk na gołe pięści GROMDA.

