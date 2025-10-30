Zatrważające kulisy walki Andrzej Gołota - Tomasz Adamek. "Spadaj". Na zdjęciach wszystko widać jak na dłoni!

24 października 2009 roku Andrzej Gołota przegrał przez TKO w 5. rundzie walkę z Tomaszem Adamkiem, co wzbudziło kontrowersje.

Żona Gołoty, Mariola, ujawniła, że jej mąż szukał jednego, nokautującego ciosu, a także powiedziała, jak potraktowała Adamka po walce

Mariola Gołota podkreśliła ciężką pracę męża przed walką, jednocześnie zaznaczając, że każdy ma swoje granice możliwości.

Andrzej Gołota - Tomasz Adamek. Walka ta do dziś wzbudza kontrowersje

Andrzej Gołota w latach 90. i na początku XXI wieku dostarczył polskim kibicom masę nieprawdopodobnych emocji. Gdy znajdował się w najlepszym momencie kariery, waga ciężka była piekielnie mocno obsadzona. Mimo to z wieloma tytanami "Andrew" walczył jak równym z równym, a od niektórych był nawet lepszy. Przecież oba starcia z Riddickiem Bowe'em Andrzej Gołota pewnie by wygrał, gdyby nie dyskwalifikacje za ciosy poniżej pasa. Polak krzyżował rękawice też z takimi tuzami jak: Mike Tyson, Lennox Lewis, Michael Grant, Tim Witherspoon, Corey Sanders czy John Ruiz. Gdy najlepsze lata miał już za sobą, "Andrew" postanowił zmierzyć się z debiutującym w królewskiej kategorii Tomaszem Adamkiem. To był błąd. "Góral" miał wówczas 33 lata, a Andrzej Gołota - 41. Pojedynek do dziś wzburza wielkie kontrowersje.

Żona Andrzeja Gołoty o kulisach walki Gołota - Adamek

Na naszych zdjęciach widać jak na dłoni, że to już nie był ten sam Andrzej Gołota, którego znaliśmy choćby z pojedynków z Bowe'em. Brakowało przede wszystkim szybkości. Ostatecznie starcie zakończyło się bolesną porażką Gołoty przez techniczny nokaut w 5. rundzie. Tomasz Adamek zasypał rywala gradem ciosów. Tuż po walce swojego zdenerwowania nie kryła żona "Andrew" - Mariola Gołota, która opowiedziała o zatrważających kulisach starcia i tego, co stało się po gongu. - Adamek wykorzystał nazwisko Andrzeja aby się wypromować. Z jego pomocą rozpoczął karierę zawodową w USA. To była niepotrzebna walka na pożegnanie ze swoimi kibicami - oceniła

Andrzej szukał jednego ciosu, którym znokautowałby przeciwnika. Może byłoby lepiej gdyby częściej uderzał? Adamek przyszedł po wygranej do naszego, czerwonego narożnika, ale powiedziałam mu: spadaj, to miejsce Andrzeja

- zdradziła żona Andrzeja Gołoty.

Wielu kibiców było za mężem i żałowali, że ich bohater nie wygrał. Ja też bardzo żałuję, bo widziałam, jak ciężko pracował, dwa razy ciężej niż do innych pojedynków. Ale są granice możliwości każdego

- dodała.

