Afera po programie FAME MMA. Prowadzący rezygnuje! Atakował go Natan Marcoń

Najbliższa gala FAME MMA już 22 listopada w Łodzi. Podczas programu "First Strike" federacja ogłosiła kartę walk, z wyjątkiem jednego dodatkowego pojedynku. W sumie poznaliśmy już 9 zestawień, a w jednym z nich kontrowersyjny Natan Marcoń skrzyżuje rękawice z Pawłem Jóźwiakiem. W tym duecie z pewnością będzie iskrzyło, a Natan szybko dał o sobie znać już podczas pierwszego oficjalnego programu przed galą. Jego ataki nie były jednak wymierzone tylko w przeciwnika. Słownie obrażał też nieobecnego tym razem w studiu Macieja Turskiego, co nie pozostało bez reakcji.

FAME MMA. Laluna zawalczy z byłą policjantką Doris BJJ. Od jej ostrych zdjęć aż kręci się w głowie!

QUIZ: Czy rozpoznasz wszystkie gwiazdy freak-fightów bez twarzy? FAME MMA, HIGH League, PRIME, CLOUT Pytanie 1 z 14 Kim jest ten zawodnik? Big Jack Mini Majk Salim Chiboub Następne pytanie

FAME MMA: Kolejna aferka Natana. Maciej Turski rezygnuje!

"Po dzisiejszym programie FAME i występie Natana rezygnuję z udziału w materiałach na żywo promujących wydarzenie. Organizację poinformowałem. Lubię prywatnie Natana, zawsze miałem dobre relacje, jednak publiczne teksty pod kontent w taki sposób w moim kierunku poniżej normy" - napisał na portalu X jeden z prowadzących w programach FAME.

"Żadna strata dla organizacji. Nawet plus, bo jestem stypiarzem we freak i o tym wiem. Myślę, że wyjdzie na dobre. Organizację nadal lubię!" - dodał w kolejnym wpisie, a także wyjaśnił fanom, że problemem jest dla niego brak reakcji i "wyłamanie się z ustaleń", gdy nie brał udziału w tym programie.

FAME 28: Armagedon - karta walk:

Marcin "Polish Zombie" Wrzosek - Paweł "Tybori" Tyburski [specjalne zasady Punchair]

Bartosz "Legenda" Żukowski - Tomasz "Szalony Reporter" Matysiak [boks]

Natan "Kraken" Marcoń - Paweł "Prezes" Jóźwiak [boks, małe rękawice]

Szymon "Szymool" Besser - Brajan "Bojan" Bojanko [K-1, małe rękawice]

Michał "Wampir" Pasternak - Kamil "King Kong" Minda [MMA]

Extrafight: ??? - ???

Katarzyna "Laluna" Lirsz - Dorota "Gliniara" Kochanek [boks, małe rękawice, rzymska klatka 3x3]

Przemysław "Sequento" Skulski i Jarosław "Koziołek" Kozieł - Patryk "Gleba" Tołkaczewski [K-1, małe rękawice]

Gracjan "Gracek" Szadziński - Piotr "Kapitan Bomba" Bomba [MMA]

Krzysztof "Malicha" Maliszewski - Erwin "Erwin" Burzyński [K-1, małe rękawice]