KSW 113: Karta walk. Kolejność pojedynków na gali XTB KSW 113 w Łodzi

XTB KSW 113 odbędzie się w Atlas Arenie w Łodzi już w sobotę, 20 grudnia 2025 roku

To będzie ostatnia gala KSW w tym roku

W walce wieczoru Adrian Bartosiński zmierzy się z Muslimem Tulshaevem o pas w kategorii półśredniej

XTB KSW 113 w Łodzi. Bartosiński vs Tulshaev w walce wieczoru

Gala w Łodzi ma być symbolicznym zamknięciem 2025 roku w KSW. Organizatorzy przygotowali z tej okazji zestawienia, które elektryzują różne grupy kibiców. Największe emocje budzi powrót Marcina Różalskiego. 47-letni "Różal", który rok temu ogłosił sportową emeryturę, zdecydował się ponownie założyć rękawice.

Powód powrotu byłego mistrza wagi ciężkiej jest szlachetny. Różalski walczy o przyszłość "Różalandu" – prowadzonego przez siebie azylu dla zwierząt skazanych na rzeź. Aby wykupić teren, na którym znajduje się ośrodek, i zabezpieczyć los setek uratowanych koni oraz innych zwierząt, potrzebne jest 1,5 mln złotych. Cała gaża zawodnika za ten występ zasili zbiórkę na ten cel. Rywalem Polaka będzie Chorwat Stjepan Bekavac.

W karcie walk znalazło się również miejsce na tzw. extra-fight, który przyciąga uwagę fanów spoza świata czystego MMA. W limicie do 100 kg zmierzą się medalista mistrzostw świata w skoku o tyczce Piotr Lisek oraz popularny twórca internetowy Adam "AJ" Josef. Pojedynek odbędzie się na specjalnych zasadach: zakontraktowano go na trzy rundy po trzy minuty, a w parterze zabronione będą uderzenia łokciami.

Karta walk XTB KSW 113. Kolejność pojedynków

Oprócz walk specjalnych, kibice w Atlas Arenie zobaczą starcia na najwyższym poziomie sportowym. W walce wieczoru o pas wagi półśredniej Adrian Bartosiński podejmie Muslima Tulshaeva. Emocji nie zabraknie też w wadze ciężkiej, gdzie Artur Szpilka skrzyżuje rękawice z Czechem Michalem Martinkiem.

Walka wieczoru: 77,1 kg - Adrian Bartosiński (17-1) vs Muslim Tulshaev (14-3) - walka o pas

Karta główna:

83,9 kg - Paweł Pawlak (24-4-1) vs Laid Zerhouni (15-9, 1 NC) - walka o pas

120,2 kg - Artur Szpilka (4-1) vs Michal Martínek (12-6)

100,0 kg - Adam "AJ" Josef (0-0) vs Piotr Lisek (1-0)

83,9 kg - Michał Michalski (13-5) vs Damian Janikowski (10-8)

120,2 kg - Marcin Różalski vs Stjepan Bekavac - K-1, małe rękawice

120,2 kg - Augusto Sakai (17-6-1) vs Marcin Wójcik (21-10)

77,1 kg - Wiktor Zalewski (7-2) vs Romain Debienne (11-6)

Karta wstępna:

61,2 kg - Marcello Morelli (6-4) vs Patryk Surdyn (8-4)

70,3 kg - Igor Włodarczyk (2-0) vs Artur Krawczyk (5-4)

65,8 kg - Souheil Kaouchen (1-0) vs Krzysztof Geburek (3-1)

