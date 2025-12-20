Poruszający apel Marcina Różalskiego przed walką na KSW. „Jesteśmy wojownikami”

Marcin „Różal” Różalski zawalczy na XTB KSW 113 w Atlas Arenie w Łodzi

Walka będzie miała charakter charytatywny, a rywalem „Różala” będzie Stjepan Bekavac

Przed pojedynkiem Marcin Różalski wystosował ważny apel do innych zawodników

XTB KSW 113: Marcin Różalski z poruszającym apelem przed walką!

47-letni Marcin „Różal” Różalski, który karierę zakończył rok temu po pojedynku kickbokserskim z Mariuszem Wachem, wraca do klatki w trybie last-minute i ze szczytnym celem. Zawodnik musi zebrać 1,5 mln złotych, aby wykupić teren, na którym funkcjonuje jego stowarzyszenie ratujące zwierzęta skazane na rzeź.

Sytuacja azylu jest skomplikowana. Ziemia, na której przez lata Różalski uratował około 100 koni i wiele innych zwierząt gospodarskich, należała do zmarłego właściciela, a prawa do niej rości sobie obecnie 21 spadkobierców. Wykupienie gruntu jest jedyną szansą na dalsze funkcjonowanie ośrodka.

Marcin "Różal" Różalski ma ogromne serce! Uratował setki zwierząt. Teraz on potrzebuje wsparcia

W inicjatywę włączył się nadawca gali. - Jako CANAL+ zdecydowaliśmy się wesprzeć tę inicjatywę i pokryć gażę „Różala”, która w całości zostanie przekazana na rzecz zbiórki – poinformowała stacja w oficjalnym oświadczeniu.

Poruszające słowa Marcina Różalskiego. „Jesteśmy wojownikami”

Przeciwnikiem Różalskiego będzie Stjepan Bekavac. Chorwat jest znany polskiej publiczności z dwóch występów w KSW, w których musiał uznać wyższość Łukasza Jurkowskiego i Przemysława Mysiali. Dla Różalskiego będzie to pierwszy występ w formule MMA od czerwca 2022 roku, kiedy to przegrał z Errolem Zimmermanem.

- Nie nadaję się już do MMA. (…) Różne perypetie każdy z nas miewa. Różne życiowe sytuacje nami szargają. Mamy dwa życia – życie sportowe i cywilne. Sam jestem 47-letnim weteranem sportów walki. Mam na koncie ok. 200 walk amatorskich i 70 zawodowych. Nigdy nikomu nie życzę podejmowania decyzji kończenia kariery, gdy może to robić. Nie mogę robić MMA, tylko stójkę. Róbcie to, koledzy, i nie rezygnujcie. Jesteśmy wojownikami i musimy walczyć. Dopóki może wejść do ringu czy klatki, wojownik musi walczyć – powiedział „Różal”.

Marcin Różalski nie wytrzymał! Polały się łzy podczas wywiadu. Wzruszające chwile

Gdzie oglądać galę XTB KSW 113?

Gala XTB KSW 113 odbędzie się w sobotę w łódzkiej Atlas Arenie. Początek wydarzenia zaplanowano na godzinę 19:00. Transmisja dostępna będzie na kanale CANAL+ Live oraz w serwisie CANAL+ Online.