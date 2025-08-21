Artur Szpilka o Michale Materli w FAME. Jasne słowa słynnego polskiego pięściarza

Artur Szpilka o Michale Materli w FAME

Michał Materla – jeden z najbardziej utytułowanych zawodników w historii polskiego MMA – oficjalnie zasili szeregi FAME MMA. Już 6 września w Gliwicach zadebiutuje w największej freakowej federacji w Polsce. Starcie odbędzie się na zasadach boksu w małych rękawicach. Materla, który przez lata tworzył historię KSW, jeszcze niedawno nie mógł być pewien, czy w ogóle wróci do sportu. W zeszłym roku groziła mu amputacja nogi.

Michał Materla przeszedł trzy operacje i spędził ponad miesiąc w szpitalu. Lekarze uratowali mu kończynę, ale przez długi czas wydawało się, że to koniec jego kariery. Teraz, zamiast rozdziału o pożegnaniu, dostajemy niespodziewany debiut w FAME.

Michał Materla zawalczy w FAME! Tak mówił o freakach legendarny zawodnik KSW

Podczas biegu dla Marka Piotrowskiego, Artur Szpilka opowiedział, co myśli o tym ruchu Michała Materli, jak i o nim jako o człowieku.

- Jestem przyjacielem i człowiekiem, który idzie za nim w ogień. Bardzo się cieszę. Michał ma problemy z łydką, zdrowiem, więc walka w boksie jest dla niego alternatywą. Daję słowo honoru, nie znam drugiego tak niezłomnego, trenującego ciężko człowieka jak Michał Materla – powiedział w materiale na kanale FAME.

Michał Materla – bilans walk. Kiedy pojedynek na FAME?

Michał Materla stoczył 44 zawodowe pojedynki w formule MMA. 33 walki wygrywał – w tym 13 razy przez nokaut i 13 razy przez poddanie. Tylko siedem starć wygrał przez decyzję sędziów. Przegrał 11 walk.

Większość kariery spędził w organizacji KSW. Wygrywał m.in. z Radosławem Paczuskim, Kendallem Grovem, Damianem Janikowskim czy Jayem Silvą.

Swoją walkę w boksie na FAME 27 stoczy już 6 września. Jego przeciwnikiem będzie Dawid „Crazy” Załęcki.