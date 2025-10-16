Artur Szpilka walczył tam 13 lat temu. Sentymentalny powrót, na "Szpilkę" czeka "Czarnobrody"

Szpilka i piąty w rankingu wagi ciężkiej KSW Martinek zmierzą się w łódzkiej Atlas Arenie. Dla "Szpili" będzie to zatem powrót na ten obiekt po ponad 13 latach - w czerwcu 2012 r. pokonał w pięściarskim ringu Jameela McCline'a.

Artur Szpilka przyłapany po premierze filmu! Ucztował z najbliższymi [ZDJĘCIA]

Szpilka o walce z Martinkiem: Nie szukam łatwych walk i nigdy nie idę na skróty

- Cytując klasyka lubię wracać tam, gdzie byłem już. Teraz czeka mnie jednak zdecydowanie trudniejsze zadanie niż 13 lat temu. Wtedy byłem faworytem, a w grudniu ta rola przypadnie Martinkowi. Znacie mnie jednak już tak długo i wiecie, że ja nie szukam łatwych walk i nigdy nie idę na skróty. Tak było w boksie i tak jest w MMA. Jeśli chcę się kiedyś bić o pas, a chcę, to najpierw muszę wskoczyć do rankingu, a zrobię to tylko pokonując kogoś, kto w tym rankingu już jest - powiedział nam Szpilka.

Martinek, popularny "Czarnobrody", w KSW stoczył sześć walk. W ostatnim pojedynku pokonał w lipcu Matheusa Scheffela, a w CV ma także tytuł mistrza wagi ciężkiej czesko-słowackiej organizacji Oktagon MMA.

Artur Szpilka i tłum pięknych kobiet! Niebywałe, kto przyszedł na premierę. Lexy Chaplin i Goździalska to dopiero początek

- Artur to sympatyczny facet, do tego bardzo popularny w Polsce. Teraz wychodzi film o nim, niedawno ukazała się jego autobiografia, ale mógł z tymi produkcjami trochę poczekać. Wtedy zdążyłby dopisać czy dograć sceny z naszej walki (śmiech) - zaznaczył Czech po face to face na uroczystej premierze.

Karta walk gali XTB KSW 113 w Łodzi

Starcie Szpilka - Martinek jest pierwszym ogłoszonym zestawieniem na karcie walk gali XTB KSW 113 w Łodzi. Wiemy też, że w głównym pojedynku w Atlas Arenie zaprezentuje się Adrian Bartosiński, który bronić będzie pasa mistrza KSW w wadze półśredniej. Nazwisko jego rywala poznamy wkrótce.

QUIZ. Artur Szpilka bez tajemnic! Ile pamiętasz z jego życia i kariery? Pytanie 1 z 10 Szpilka został zatrzymany i osadzony w zakładzie karnym przed walką z Wojciechem Bartnikiem. Do zdarzenia doszło... podczas finałowej konferencji prasowej w szatni tuż przed wyjściem na ring podczas oficjalnej ceremonii ważenia na treningu medialnym Następne pytanie