Czy naprawdę poznałeś Tomasza Adamka? Sprawdź się, ile wiesz o legendzie boksu

Tomasz Adamek to nazwisko, które na stałe zapisało się w historii sportu. Dwukrotny mistrz świata w dwóch kategoriach wagowych, zdobywca pasów WBC i IBF, uczestnik niezapomnianych walk, które elektryzowały kibiców w Polsce i na całym świecie. Lata lecą, a "Góral" dalej szuka wyzwań i już niedługo zmierzy się z Roberto Soldiciem na gali FAME 27. To kolejny rozdział w historii pięściarza z Gilowic, a czy znasz te poprzednie. Sprawdź się w quizie!
Sprawdź wiedzę o Tomku Adamku
Czy na pewno wiesz wszystko o jego karierze? Pamiętasz, w którym roku zdobył swój pierwszy tytuł mistrza świata? Potrafisz wymienić jego najsłynniejszych rywali?
Przygotowaliśmy specjalny quiz o Tomaszu Adamku, który pozwoli Ci sprawdzić swoją wiedzę i przypomnieć sobie najważniejsze momenty z kariery „Górala”. To świetna zabawa zarówno dla fanów sportu, jak i osób, które dopiero poznają historię jednego z najwybitniejszych polskich pięściarzy.
Wejdź do gry, odpowiedz na pytania i przekonaj się, czy zasługujesz na miano eksperta od bokserskich sukcesów Tomasza Adamka. Wynik może Cię zaskoczyć!
Rozpocznij quiz – legenda ringu czeka!
Tomasz Adamek - Quiz. Sprawdź się
Pytanie 1 z 15
Z kim Tomasz Adamek walczył o MŚ w wadze ciężkiej?