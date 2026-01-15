Dawid Załęcki chce walki z synem Denisem? Podłączyli go pod wariograf! Zaskakujący wynik

Dawid Załęcki odpowiedział na trudne pytanie podczas programu FAME CAGE

Przed swoim pojedynkiem z Bartoszem Szachtą udzielił odpowiedzi na wariografie

Jedna z nich dotyczyła potencjalnego pojedynku ze swoim synem Denisem

FAME: Dawid Załęcki chce walki ze swoim synem?

Rodzina Załęckich to jedne z najbarwniejszych postaci w polskich sportach walki. Zarówno ojciec, jak i syn słyną z charakteru. Fani wielokrotnie spekulowali, czy kiedykolwiek dojdzie do bratobójczego starcia w klatce.

Przed jednym z programów przed nadchodzącą galą, Dawid Załęcki zgodził się na podłączenie do wariografu. Pytania były trudne, ale jedno z nich wywołało szczególne napięcie. Badający zapytał wprost o to, czy Dawid chciałby stoczyć walkę ze swoim synem, Denisem. Dawid bez wahania odpowiedział: „Nie”.

Jednak werdykt biegłego obsługującego wariograf był bezlitosny. Urządzenie wskazało, że odpowiedź ta była kłamstwem. Czy to oznacza, że głęboko w podświadomości "Crazy" chciałby wyjaśnić rodzinne sprawy w oktagonie, czy może kusi go wizja ogromnych pieniędzy, jakie taka walka by wygenerowała? Wynik badania z pewnością podsyci plotki i wyobraźnię kibiców.

FAME 29: Crazy zmierzy się z Szachtą

Zanim jednak dojdzie do ewentualnych rozmów o walce z "Bad Boyem", Dawid Załęcki ma przed sobą inne wyzwanie. Już na najbliższej gali FAME 29 jego rywalem będzie Bartosz Szachta. Wydarzenie odbędzie się 24 stycznia w Tarnowie.

To zestawienie gwarantuje "dymy" i mocną, sportową bitkę. Jednak po sensacyjnych wynikach wariografu, wielu fanów będzie oglądać ten pojedynek z tyłu głowy mając pytanie: czy to tylko rozgrzewka przed starciem z własnym synem?