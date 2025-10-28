Dyrektor sportowy KSW o zarzutach Pudzianowskiego. Jasny komentarz

Mariusz Pudzianowski rzucił oskarżenia w stronę KSW. Jest reakcja

Mariusz Pudzianowski ponownie wbił szpilkę organizacji KSW, z którą – jak sam przyznaje – nie zamierza już współpracować. Były mistrz świata strongmanów zasugerował, że federacja jest mu winna pieniądze. W środę wieczorem opublikował wideo z wypowiedzią dyrektora sportowego KSW Wojsława Rysiewskiego, który w jednym z wywiadów stwierdził: „Niech wyjdzie jakiś zawodnik i publicznie powie, że mu nie zapłaciliśmy”.

Na nagraniu Pudzianowski odpowiedział krótko, ale wymownie: „A gdzie mam wyjść? To już macie odpowiedź” – dodał, puszczając oko do kibiców.

Później opublikował też swoje oświadczenie w tej sprawie. „Do tej pory nie otrzymałem pełnego rozliczenia finansowego, które zgodnie z umową powinno zostać wypłacone dawno. Sprawa została zgłoszona do odpowiednich osób i liczę, że zostanie rozwiązana w sposób uczciwy i profesjonalny” - dodał.

Dyrektor sportowy KSW o zarzutach Pudzianowskiego

Wojsław Rysiewski, dyrektor sportowy KSW, pojawił się we wtorek 28 października w „Kanale Sportowym” w programie „Hejt Park”.

- Niestety, będzie duży zawód. Dostałem polecenie służbowe, żeby w tym temacie się nie wypowiadać. Mariuszowi mogę powiedzieć, że powinien się skontaktować z Martinem Lewandowskim. Nie byłem z nim na żadnym spotkaniu biznesowym – powiedział wprost Rysiewski.

Dyrektor sportowy KSW dodał, że sprawa jest poważna i jego słowa mogą zostać wykorzystane przeciwko organizacji. - Cokolwiek bym powiedział, to zbyt poważna sprawa. Może to być wykorzystane w tej sytuacji. Nie będę się w tej sprawie wypowiadał. Najzabawniejsze jest to, że triggerem do tego wszystkiego była wypowiedź Martina Lewandowskiego na premierze filmu Artura Szpilki, gdzie ewidentnie druga strona nie zrozumiała, co Martin chciał powiedzieć, bo mówił, że nietrudno mu wyobrazić sobie współpracę – dodał.