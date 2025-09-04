Choć Fame to federacja freakowa, to ponownie na ich gali nie zabraknie mocnych sportowych akcentów. Najlepszym na to dowodem jest walka wieczoru, w której zmierzą się Tomasz Adamek z Roberto Soldiciem. Adamek to były mistrz świata w boksie w dwóch kategoriach wagowych, z kolei Soldić to były mistrz KSW także dwóch dywizji. Panowie rywalizować będą na zasadach boksu zawodowego w ringu. Pojedynek zakontraktowano na osiem trzyminutowych rund w rękawicach 10-uncjowych.

Dla Adamka będzie to już czwarta batalia po kolejnym powrocie z emerytury. "Góral" z Gilowic w trzech ostatnich bataliach zwyciężał z Mamedem Khalidovem, Patrykiem Bandurskim oraz Kasjuszem Życińskim. Wszystkie te starcia odbyły się na zasadach boksu, ale w klatce. Tym razem areną będzie wspomniany ring, do którego Adamek powróci po siedmiu latach.

Fame 27: kto wygrał walkę Adamek - Soldić?

Głównym wydarzeniem gali Fame 27 będzie bokserskie starcie Tomasza Adamka z Roberto Soldiciem. Panowie bić się będą na dystansie ośmiu rund w rękawicach 10-uncjowych. Limit wagowy ustawiono na 100 kg. Jak tylko zakończy się walka Adamek - Soldić, to poinformuje was o jej wyniku.

Kiedy gala Fame 27? Gdzie oglądać galę Fame 27?

Gala Fame 27 odbędzie się w sobotę 6 września w Gliwicach. Początek zaplanowano na godzinę 19:30. Galę Fame 27 będzie można obejrzeć tylko i wyłącznie w systemie PPV na stronie famemma.tv.

Karta walk gali Fame 27

Tomasz Adamek - Roberto Soldić (boks)

Michał Materla - Dawid Załęcki (boks, rękawice od MMA)

Lexy Chaplin - Klaudia Kołodziejczyk (K-1, rękawice od MMA)

Marcin Najman - Łukasz Tuszyński (MMA)

Wiktor Wronka - Hubert Dajczman (boks, rękawice od MMA)

Przemysław Skulski - Oskar Wierzejski (MMA)

Bartosz Szachta - Kamil Minda (K-1, rękawice od MMA)

Alan Kwieciński - Michał Królik (K-1, rękawice od MMA)

Brajan Bojanko - Bartosz Jarzyński (MMA)

