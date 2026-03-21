Jubileuszowa gala FAME MMA w Gliwicach wystartowała! W walce wieczoru zmierzą się Denis Labryga i Makhmud Muradov. W oktagonie zobaczymy również m.in. Martę Linkiewicz, Denisa Załęckiego, Alberto Simao, Kubańczyka czy Roberta Karasia. Jaka jest karta walk na FAME MMA 30?
FAMA MMA. Gala Fame 30: Icons relacja na żywo. Załęcki, Labryga, Linkiewicz, Kubańczyk, Karaś i inni
Największe emocje wzbudza oczywiście walka wieczoru. Denis Labryga i Makhmud Muradov stoczą pojedynek na koniec gali. Stawką będzie mistrzowski pas wagi ciężkiej. Panowie walczyć będą w formule K1 w małych rękawicach. Zanim jednak dojdzie do tego starcia, kibiców czeka jeszcze 11 ciekawych pojedynków.
FAME MMA 30 KARTA WALK: Sprawdź, jaka jest kolejność walk w Gliwicach!
Walka wieczoru:
- Denis Labryga vs Makhmud Muradov - K-1 w małych rękawicach - walka o pas
Karta główna:
- Jakub "Kubańczyk" Flas vs Akop Szostak - boks w małych rękawicach
- Denis Załęcki vs Bartosz Szachta - K-1 w małych rękawicach
- Maksymilian "Wiewiór" Wiewiórka vs Alberto Simao - MMA - walka o pas
- Marta "Linkimaster" Linkiewicz vs Izabela Badurek - K-1 w małych rękawicach
- Mini Majk & Rado z Londynu vs Niezniszczalny & Wieszjo - MMA
- Kasper "Klepsydra" Gutkowski vs Robert Karaś - 1 r. boks, 2 r. K-1, 3 r. K-1 lub boks
- Alan Kwieciński vs Michał "Siwy" Skowronek - K-1 w małych rękawicach
- Cameraboy vs Nikoś - 1 r. K-1, 2 i 3 r. MMA
- Żanetka vs Nikita - K-1 w małych rękawicach
Karta wstępna:
- Michał "Wampir" Pasternak vs Michał "Matrix" Królik - boks w małych rękawicach
- Oskar Wierzejski vs Klaudiusz "Mazan" Mazanowski - MMA
- Krystian "Klakier" Jakiel vs Piotr "Duch Wrocławia" Szewc - boks