Sprawdź pełną listę walk i dowiedz się, kto jeszcze stanie do rywalizacji na FAME MMA 30!

Jubileuszowa gala FAME MMA w Gliwicach wystartowała! W walce wieczoru zmierzą się Denis Labryga i Makhmud Muradov. W oktagonie zobaczymy również m.in. Martę Linkiewicz, Denisa Załęckiego, Alberto Simao, Kubańczyka czy Roberta Karasia. Jaka jest karta walk na FAME MMA 30?

Największe emocje wzbudza oczywiście walka wieczoru. Denis Labryga i Makhmud Muradov stoczą pojedynek na koniec gali. Stawką będzie mistrzowski pas wagi ciężkiej. Panowie walczyć będą w formule K1 w małych rękawicach. Zanim jednak dojdzie do tego starcia, kibiców czeka jeszcze 11 ciekawych pojedynków.

FAME MMA 30 KARTA WALK: Sprawdź, jaka jest kolejność walk w Gliwicach!

Walka wieczoru:

Denis Labryga vs Makhmud Muradov - K-1 w małych rękawicach - walka o pas

Karta główna:

Jakub "Kubańczyk" Flas vs Akop Szostak - boks w małych rękawicach

Denis Załęcki vs Bartosz Szachta - K-1 w małych rękawicach

Maksymilian "Wiewiór" Wiewiórka vs Alberto Simao - MMA - walka o pas

Marta "Linkimaster" Linkiewicz vs Izabela Badurek - K-1 w małych rękawicach

Mini Majk & Rado z Londynu vs Niezniszczalny & Wieszjo - MMA

Kasper "Klepsydra" Gutkowski vs Robert Karaś - 1 r. boks, 2 r. K-1, 3 r. K-1 lub boks

Alan Kwieciński vs Michał "Siwy" Skowronek - K-1 w małych rękawicach

Cameraboy vs Nikoś - 1 r. K-1, 2 i 3 r. MMA

Żanetka vs Nikita - K-1 w małych rękawicach

Karta wstępna:

Michał "Wampir" Pasternak vs Michał "Matrix" Królik - boks w małych rękawicach

Oskar Wierzejski vs Klaudiusz "Mazan" Mazanowski - MMA

Krystian "Klakier" Jakiel vs Piotr "Duch Wrocławia" Szewc - boks

