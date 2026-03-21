FAMA MMA. Gala Fame 30: Icons relacja na żywo. Dawid pokonał Goliata! Fenomenalna walka

2026-03-21 21:21

Jubileuszowa gala FAME MMA wystartowała! W Gliwicach w ramach Fame 30: Icons dojdzie do elektryzujących wielu pojedynków. W walce wieczoru zmierzą się Denis Labryga i Makhmud Muradov. W klatce zobaczymy też m.in. Denisa Załęckiego, Akopa Szostka, Jakuba "Kubańczyka" Flasa, Roberta Karasia i Martę Linkiewicz. Śledź z nami relację na żywo z gali Fame 30: Icons.

FAME 26: Denis Labryga - Mateusz Don Diego Kubiszyn

Karta walk FAME - gala Fame 30: Icons

  • Denis Labryga - Makhmud Muradov - K-1 w małych rękawicach - walka o pas
  • Jakub "Kubańczyk" Flas - Akop Szostak - boks w małych rękawicach
  • Denis Załęcki - Bartosz Szachta - K-1 w małych rękawicach
  • Maksymilian "Wiewiór" Wiewiórka - Alberto Simao - MMA - walka o pas
  • Marta "Linkimaster" Linkiewicz - Izabela Badurek - K-1 w małych rękawicach
  • Mini Majk & Rado z Londynu - Niezniszczalny & Wieszjo - MMA
  • Kasper "Klepsydra" Gutkowski - Robert Karaś - 1 r. boks, 2 r. K-1, 3 r. K-1 lub boks
  • Alan Kwieciński - Michał "Siwy" Skowronek - K-1 w małych rękawicach
  • Cameraboy - Nikoś - 1 r. K-1, 2 i 3 r. MMA
  • Żanetka - Nikita - K-1 w małych rękawicach
  • Michał "Wampir" Pasternak - Michał "Matrix" Królik - boks w małych rękawicach. "Matrix" wygrywa jednogłośną decyzją
  • Oskar Wierzejski - Klaudiusz "Mazan" Mazanowski - MMA. Przez TKO w 2. rundzie wygrywa Oskar Wierzejski
  • Krystian "Klakier" Jakiel - Piotr "Duch Wrocławia" Szewc - boks. "Duch Wrocławia" wygrywa na punkty niejednogłośną decyzją sędziów
Na żywo

FAME MMA - gala Fame 30: Icons. Relacja na żywo

Koniec obu walk! Za chwilę werdykty

Walka wznowiona

Nikoś wstaje po przerwie z powodu faulu Camaraboya

Cameraboy wdaje się w utarczkę słowną z... Marcinem Najmanem, który komentuje galę

Odjęty punkt dla Camaraboya za ciosy w tył głowy!

Panowie wyczerpani, panie wyglądają lepiej kondycyjnie

Czas na trzecie starcie!

Koniec drugiej rundy. Cały czas dzieje się bardzo dużo. Cameraboy i Nikita już byli bliscy skończenia walk

Nikita bliska skończenia rywalki, ale walka zostaje przerwana z powodu faulu na Camaraboyu, który też już był bliski zwycięstwa

Druga runda panów w formule MMA, panie walczą w K1

Koniec rundy, w której panował totalny chaos. Dużo mocnych ciosów Camaraboya i Nikity

Cameraboy dostał dwa ciosy w partnerze! A te są w formule K1 niedozwolone

Przerwa po kopnięciu w krocze Nikosia

Czas na dwa równoległe starcia w jednym okatagonie: Cameraboy - Nikoś i Żanetka - Nikita. Zupełna nowość na FAME MMA

"Matrix" wygrywa jednogłośną decyzją! Dawid pokonał Goliata!

Koniec! Czekamy na decyzję sędziów. Trzecia runda dla Pasternaka, ale cała walka chyba dla "Królika". Fenomenalny pojedynek!

Marcin Najman porównał styl walki "Matrixa" do... Mike'a Tysona!

Koniec drugiej rundy. "Matrix" zadał sporo ciosów, pod koniec zaatakował "Wampir". Na punkty zdecydowanie prowadzi Królik

Sensacyjny przebieg pierwszej rundy. Michał "Matrix" Królik dwa razy posłał "Wampira" na deski!

Pasternak pada na deski!

Czas na walkę "Wampira" z "Królikiem". Wielkim faworytem jest znacznie większy Michał Pasternak. Walka w formule bokserskiej w małych rękawicach

Koniec walki. Oskar Wierzejki zwycięzcą, zdecydował cios łokciem

Oskar Wierzejski na koniec sprowadził rywala do parteru. Wcześniej pomiędzy zawodnikami było sporo wymian ciosów

Pierwsza runda rozpoczęta

Czas na kolejną walkę: Oskar Wierzejski - Klaudiusz "Mazan" Mazanowski. Starcie w formule MMA

Niejednogłośną decyzją sędziów wygrywa "Duch Wrocławia", który był lżejszy od rywala o około 20 kg

Trzy rundy za nami. Obaj zawodnicy wycieńczeni. czekamy na decyzję arbitrów

Mocne ciosy "Ducha Wrocławia" dochodzą do celu, powiększa się jego przewaga nad rywalem

Druga runda za nami. Padały ciosy  z dwóch strony, obaj nie odpuszczają!

Mocny początek "Klakiera", ale "Duch Wrocławia" przetrwał

Czas na pierwsze starcie "Klakier" vs "Duch Wrocławia". Formuła bokserska

Boxdel w klatce domaga się zrobienia hałasu przez publiczność

Gala FAME 30: Icons rozpoczęta! 

FAME MMA na 30. galę wchodzi z przytupem. Podczas Fame 30: Icons zobaczymy właściwie same pasjonująco zapowiadające się pojedynki. W walce wieczoru zmierzy się Denis Labryga z Makhmudem Muradovem. Wielu kibiców jednak jeszcze bardziej czeka na inne starcia. Arcyciekawie może w być walce Denis Załęcki - Bartosz Szachta. Panowie kiedyś byli przyjaciółmi, dziś się nienawidzą. Tzw. zła krew jest także pomiędzy Jakubem "Kubańczykiem" Flasem i Akopem Szostakiem. Ogromne emocje wzbudzają także pojedynki Maksymiliana "Wiewióra" Wiewiórki z Alberto Simao, byłej zawodniczki UFC Izabeli Badurek z Martą Linkiewicz czy Alana Kwiecińskiego z Michałem "Siwym" Skowronkiem. Podczas 30. gali FAME MMA zobaczymy pojedynki na różnych zasadach. Będzie i MMA, i K1, i boks. Pojawi się nawet mix boksu i K1. Taką kombinację będziemy mogli oglądać w starciu Roberta Karasia z Kasperem "Klepsydrą" Gutkowskim.

Przypomnijmy, że podczas Fame 29 w walce wieczoru Makhmud Muradov pokonał Izu Ugonoha po jednogłośnej decyzji sędziów. Pojedynek odbył się w formule K1 w małych rękawicach. Z kolei w co-main evencie  Dawid "Crazy" Załęcki, czyli ojciec Denisa, pokonał Bartosza Szachtę przez TKO w 1. rundzie. 

