FAMA MMA. Gala Fame 30: Icons relacja na żywo. Dawid pokonał Goliata! Fenomenalna walka

Karta walk FAME - gala Fame 30: Icons
- Denis Labryga - Makhmud Muradov - K-1 w małych rękawicach - walka o pas
- Jakub "Kubańczyk" Flas - Akop Szostak - boks w małych rękawicach
- Denis Załęcki - Bartosz Szachta - K-1 w małych rękawicach
- Maksymilian "Wiewiór" Wiewiórka - Alberto Simao - MMA - walka o pas
- Marta "Linkimaster" Linkiewicz - Izabela Badurek - K-1 w małych rękawicach
- Mini Majk & Rado z Londynu - Niezniszczalny & Wieszjo - MMA
- Kasper "Klepsydra" Gutkowski - Robert Karaś - 1 r. boks, 2 r. K-1, 3 r. K-1 lub boks
- Alan Kwieciński - Michał "Siwy" Skowronek - K-1 w małych rękawicach
- Cameraboy - Nikoś - 1 r. K-1, 2 i 3 r. MMA
- Żanetka - Nikita - K-1 w małych rękawicach
- Michał "Wampir" Pasternak - Michał "Matrix" Królik - boks w małych rękawicach. "Matrix" wygrywa jednogłośną decyzją
- Oskar Wierzejski - Klaudiusz "Mazan" Mazanowski - MMA. Przez TKO w 2. rundzie wygrywa Oskar Wierzejski
- Krystian "Klakier" Jakiel - Piotr "Duch Wrocławia" Szewc - boks. "Duch Wrocławia" wygrywa na punkty niejednogłośną decyzją sędziów
FAME MMA - gala Fame 30: Icons. Relacja na żywo
Koniec obu walk! Za chwilę werdykty
Walka wznowiona
Nikoś wstaje po przerwie z powodu faulu Camaraboya
Cameraboy wdaje się w utarczkę słowną z... Marcinem Najmanem, który komentuje galę
Odjęty punkt dla Camaraboya za ciosy w tył głowy!
Panowie wyczerpani, panie wyglądają lepiej kondycyjnie
Czas na trzecie starcie!
Koniec drugiej rundy. Cały czas dzieje się bardzo dużo. Cameraboy i Nikita już byli bliscy skończenia walk
Nikita bliska skończenia rywalki, ale walka zostaje przerwana z powodu faulu na Camaraboyu, który też już był bliski zwycięstwa
Druga runda panów w formule MMA, panie walczą w K1
Koniec rundy, w której panował totalny chaos. Dużo mocnych ciosów Camaraboya i Nikity
Cameraboy dostał dwa ciosy w partnerze! A te są w formule K1 niedozwolone
Przerwa po kopnięciu w krocze Nikosia
Czas na dwa równoległe starcia w jednym okatagonie: Cameraboy - Nikoś i Żanetka - Nikita. Zupełna nowość na FAME MMA
MATRIX WYGRYWA Z WAMPIREM!— FAME MMA (@famemmatv) March 21, 2026
Mówili, że missmatch, a Michał Królik wyszedł i poszedł na wojnę z Pasternakiem! Dosłownie 3 rundy pizg… 🤫
To była prawdziwa krwawa bijatyka, w której underdog popsuł kupony wielu osobom pic.twitter.com/JsxDkYdf5K
"Matrix" wygrywa jednogłośną decyzją! Dawid pokonał Goliata!
Koniec! Czekamy na decyzję sędziów. Trzecia runda dla Pasternaka, ale cała walka chyba dla "Królika". Fenomenalny pojedynek!
Marcin Najman porównał styl walki "Matrixa" do... Mike'a Tysona!
Koniec drugiej rundy. "Matrix" zadał sporo ciosów, pod koniec zaatakował "Wampir". Na punkty zdecydowanie prowadzi Królik
Sensacyjny przebieg pierwszej rundy. Michał "Matrix" Królik dwa razy posłał "Wampira" na deski!
Pasternak pada na deski!
Czas na walkę "Wampira" z "Królikiem". Wielkim faworytem jest znacznie większy Michał Pasternak. Walka w formule bokserskiej w małych rękawicach
Duch Wrocławia wygrywa finał FAME BOOSTER 2!— FAME MMA (@famemmatv) March 21, 2026
Gratulujemy dla obu zawodników, którzy dali z siebie wszystko w tej walce pic.twitter.com/JJoExb0Y3n
Koniec walki. Oskar Wierzejki zwycięzcą, zdecydował cios łokciem
Oskar Wierzejski na koniec sprowadził rywala do parteru. Wcześniej pomiędzy zawodnikami było sporo wymian ciosów
Pierwsza runda rozpoczęta
Duch Wrocławia wygrywa finał FAME BOOSTER 2!— FAME MMA (@famemmatv) March 21, 2026
Gratulujemy dla obu zawodników, którzy dali z siebie wszystko w tej walce pic.twitter.com/JJoExb0Y3n
Czas na kolejną walkę: Oskar Wierzejski - Klaudiusz "Mazan" Mazanowski. Starcie w formule MMA
Niejednogłośną decyzją sędziów wygrywa "Duch Wrocławia", który był lżejszy od rywala o około 20 kg
Trzy rundy za nami. Obaj zawodnicy wycieńczeni. czekamy na decyzję arbitrów
Mocne ciosy "Ducha Wrocławia" dochodzą do celu, powiększa się jego przewaga nad rywalem
Druga runda za nami. Padały ciosy z dwóch strony, obaj nie odpuszczają!
Mocny początek "Klakiera", ale "Duch Wrocławia" przetrwał
Czas na pierwsze starcie "Klakier" vs "Duch Wrocławia". Formuła bokserska
Boxdel w klatce domaga się zrobienia hałasu przez publiczność
Gala FAME 30: Icons rozpoczęta!
FAME MMA na 30. galę wchodzi z przytupem. Podczas Fame 30: Icons zobaczymy właściwie same pasjonująco zapowiadające się pojedynki. W walce wieczoru zmierzy się Denis Labryga z Makhmudem Muradovem. Wielu kibiców jednak jeszcze bardziej czeka na inne starcia. Arcyciekawie może w być walce Denis Załęcki - Bartosz Szachta. Panowie kiedyś byli przyjaciółmi, dziś się nienawidzą. Tzw. zła krew jest także pomiędzy Jakubem "Kubańczykiem" Flasem i Akopem Szostakiem. Ogromne emocje wzbudzają także pojedynki Maksymiliana "Wiewióra" Wiewiórki z Alberto Simao, byłej zawodniczki UFC Izabeli Badurek z Martą Linkiewicz czy Alana Kwiecińskiego z Michałem "Siwym" Skowronkiem. Podczas 30. gali FAME MMA zobaczymy pojedynki na różnych zasadach. Będzie i MMA, i K1, i boks. Pojawi się nawet mix boksu i K1. Taką kombinację będziemy mogli oglądać w starciu Roberta Karasia z Kasperem "Klepsydrą" Gutkowskim.
Przypomnijmy, że podczas Fame 29 w walce wieczoru Makhmud Muradov pokonał Izu Ugonoha po jednogłośnej decyzji sędziów. Pojedynek odbył się w formule K1 w małych rękawicach. Z kolei w co-main evencie Dawid "Crazy" Załęcki, czyli ojciec Denisa, pokonał Bartosza Szachtę przez TKO w 1. rundzie.