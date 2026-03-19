Influencerka została znaleziona martwa. Wstrząsające informacje, nie żyje Masza Graczykowska

Michał Skiba
2026-03-19 21:46

Nie żyje Masza Graczykowska, która była również epizodycznie związana ze światem freak fightów. Miała 25 lat. Informację o jej śmierci potwierdził rzecznik Prokuratura Okręgowa w Warszawie, ujawniając pierwsze szczegóły sprawy.

W ostatnich dniach w mediach społecznościowych pojawiały się niepokojące doniesienia o stanie zdrowia influencerki, jednak początkowo były to jedynie nieoficjalne informacje. Teraz zostały one potwierdzone przez prokuraturę.

Jak przekazał Piotr Antoni Skiba, ciało kobiety odnaleziono 8 marca w jednym z mieszkań na terenie Warszawy. Na miejscu prowadzone były czynności z udziałem prokuratora. Przeprowadzono już sekcję zwłok, a dodatkowo zlecono kolejne badania, które mają wyjaśnić okoliczności śmierci.

– 8 marca policja została poinformowana, że interwencja pogotowia, resuscytacja, nie powiodła się i w warszawskim mieszkaniu znaleziono zwłoki kobiety. Na miejscu był obecny także pies – mówi w rozmowie z TVP3 Warszawa, Piotr Antoni Skiba z Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Graczykowska była rozpoznawalną postacią w sieci – jej profil na Instagramie obserwowało ponad 250 tysięcy użytkowników. W przeszłości było o niej głośno m.in. w związku z relacją z Agata Fąk. W 2022 roku wystąpiła także na gali HIGH League, gdzie zmierzyła się z Maja Staśko.

– Została wykonana sekcja zwłok, która nie wskazała na udział osób trzecich. Odbędą się także dalsze badania pośmiertne – sprecyzował prokurator Piotr Antoni Skiba.

W 2024 roku otwarcie wyznała, że ma za sobą próbę samobójczą oraz doświadczenie śmierci klinicznej, która, jak wtedy stwierdziła, trwała trzy minuty.

Jeśli potrzebujesz pomocy:

  • 800 70 2222 - CAŁODOBOWY - Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym
  • 800 12 12 12 - CAŁODOBOWY - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
  • 116 111 - CAŁODOBOWY - Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży
  • 116 123 - CAŁODOBOWY - Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych
  • 112 - CAŁODOBOWY - Numer alarmowy w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia
