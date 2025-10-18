KSW 111: Karta walk. Kto walczy w Trzyńcu? Kolejność pojedynków

KSW wraca po dwóch latach przerwy do Trzyńca

Fani zobaczą dwa pojedynki o pasy mistrzowskie w kategorii ciężkiej i półciężkiej

Sprawdź, jak prezentuje się cała karta walk gali XTB KSW 111

XTB KSW 111: Polska organizacja wraca do Trzyńca

Po raz drugi w historii organizacja KSW zawitała do Trzyńca. Największa polska i czołowa europejska federacja MMA po dwóch latach wróciła do Werk Areny. Organizatorzy przygotowali wieczór pełen elektryzujących pojedynków. W dwóch najważniejszych walkach dojdzie do starć o pasy mistrzowskie w najcięższych kategoriach wagowych.

W main evencie niepokonana w KSW legenda Phil De Fries zmierzy się z reprezentantem i bohaterem lokalnej publiczności Stefanem Vojcakiem. Z kolei w co-main evencie dojdzie do arcyciekawego polsko-polskiego starcia Rafała Haratyka z Bartoszem Leśko, a stawką będzie pas w kategorii półciężkiej.

Nie zabraknie także ciekawych polsko-czeskich konfrontacji. W kategorii półsredniej Matus Juracek rywalizować będzie Mateusz Pawlik, a gwiazda czeskich fanów Leo Brichta zmierzy się z Werllesonem Martinsem.

Laura Grzyb stoczy drugą walkę w KSW

Laura Grzyb to niepokonana polska pięściarka, która ostatnio podjęła decyzję o dołączeniu do KSW i rozpoczęciu swojej przygody w MMA. W Trzyńcu zmierzy się z kolejną przeciwniczką, którą będzie tym razem debiutantka i znakomita stójkowiczka Karolina Vankova.

W studiu przed galą XTB KSW 111 Laura Grzyb przyznała, że jeśli dojdzie do jej ewentualnego pojedynku o tytuł mistrzyni świata w boksie to dostanie zgodę z KSW. Najpierw jednak musi skupić się na swoim kolejnym starciu w MMA.

Walka wieczoru:

120,2 kg - Phil de Fries (27-6, 1 NC) vs Štefan Vojčák (9-1) - walka o pas

Karta główna:

93,0 kg - Rafał Haratyk (20-5-2) vs Bartosz Leśko (15-5-2) - walka o pas

65,8 kg - Leo Brichta (13-6) vs Werlleson Martins (19-7)

77,1 kg - Matus Juracek (12-5) vs Mateusz Pawlik (6-2)

56,7 kg - Laura Grzyb (1-0) vs Karolina Vankova (0-0)

77,1 kg - Adrian Dudek (7-4) vs Bartosz Kurek (4-0)

77,1 kg - Szymon Karolczyk (7-3) vs Steven Krt (6-3)

Karta wstępna: