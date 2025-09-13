Mamed Khalidov mógł walczyć w UFC! Legendarny zawodnik otrzymał ofertę nie do odrzucenia. Te słowa wszystko zmieniły

Mamed Khalidov był o krok od UFC!

Wielu kibiców mówi Mamed Khalidov myśląc o polskiej scenie MMA. Właśnie 45-latek przez wiele lat był jedną z głównych gwiazd federacji KSW i wszystko wskazuje na to, że wierni fani Khalidova będą mieli okazję zobaczyć go w akcji w oktagonie. Ostatnią walkę, jaką stoczył miała miejsce w listopadzie 2024 roku. Wówczas pokonał Adriana Bartosińskiego po ekwilibrystycznej akcji, zakładając "Bartosowi" balachę.

Khalidov czeka na kolejne wyzwanie

Legenda polskiego MMA nie kryje, że czeka go minimum jeszcze jedna walka w organizacji KSW. Khalidov mówił wprost w "Kanale Sportowym", że chciałby się zmierzyć ze zwycięzcą pojedynku Paweł Pawlak - Piotr Kuberski.

Mamed Khalidov w UFC? Zawodnik zdradził szczegóły

Khalidov na pewno wielokrotnie był zauważany przez włodarzy UFC. Walki 45-latka do dziś zapierają dech w piersiach, a o niektórych akcjach wszyscy mówią do tej pory.

Mało kto wie, że 45-latek w przeszłości otrzymał niesamowitą ofertę z najlepszej federacji sportów walki na całym świecie.

- Dostałem propozycję od UFC przy okazji jednej z ich gal w Polsce. Wtedy KSW robiło chyba w tym samym momencie galę w Irlandii. Walka wieczoru z Machidą (przyp. red. Lyoto Machidą). Na tamten czas super pieniądze - powiedział Khalidov.

Prowadzący program w "Kanale Sportowym" - Maciej Turski dopytał dokładnie o finanse, jakie zostały zaproponowane.

- Na tamten moment były to dwukrotnie większe pieniądze niż w KSW. Zaczęły się negocjacje od dwukrotnie większych, jak nie trzykrotnie większych zarobków niż w KSW - zdradził.

Khalidov opowiedział, że rozmowa z Maciejem Kawulskim wszystko zmieniła.

- Ta rozmowa była z Maćkiem Kawulskim. Bardzo szanuje tego człowieka. W lepszych i gorszych chwilach, zawsze był ze mną. Powiedziałem mu, że jest taka propozycja. On się zawiesił i powiedział mi "to nas zabije", ale po chwili powiedział, że zawsze był ze mną w każdej mojej decyzji. Jeśli chcesz to idziemy tam. Po tych słowach sam zdecydowałem odmówić, jeśli miałoby to zaszkodzić federacji - przekazał Khalidov.