Paweł Bomba wraca do klatki. Poznaliśmy jego rywala na FAME! To będzie hit

Paweł „Scarface” Bomba wraca do świata freak-fightów. Popularny influencer w ostatnim czasie opuścił więzienie, a jego pierwsze zdjęcia na wolności pojawiły się w okresie Halloween i dnia Wszystkich Świętych. Pokazał się wtedy m.in. w towarzystwie jednego z włodarzy medialnych Wojciecha Goli. Okazuje się, że zdjęcie mogło nie być przypadkowe. Paweł Bomba we wtorek, 4 listopada został ogłoszony jego pojedynek na FAME!

Paweł Bomba zmierzy się na gali FAME 28: Armagedon z Marcinem „Cesarzem” Najmanem. Przed zatrzymaniem to właśnie z nim toczył najgłośniejsze medialne batalie. Teraz w końcu uda im się skrzyżować rękawice.

- Programy Najmana z Bombą były kopalnią śmiechu! Ale w klatce tak wesoło już nie będzie. Najman na każdym kroku przypominał, że Bomba nie wygrał żadnego pojedynku (choć to nieprawda)! Scarface wraca po długiej przerwie i zrobi wszystko, by wybić mu to z głowy już 22 listopada. Bomba wraca i jest gotowy zaskoczyć i... zrobić dobry content! - czytamy w opisie posta.

Kiedy odbędzie się gala FAME 28: Armagedon?

Gala FAME 28: Armagedon odbędzie się 22 listopada w Warszawie. W walce wieczoru Bartosz Żukowski, aktor znany z roli Waldusia Kiepskiego w „Świecie według Kiepskich” zmierzy się z Tomaszem „Szalonym Reporterem” Matysiakiem. W superfighcie Marcin Wrzosek zmierzy się z Pawłem Tyburskim.

Wśród innych pojedynków jest m.in. starcie Michała Pasternaka z Kamilem Mindą, brata Pawła Bomby Piotra z Gracjanem Szadzińskim czy Katarzyny „Laluny” Alexander z Dorotą „Gliniarą” Kochanek.