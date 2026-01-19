Piękna zawodniczka KSW otrzyma wielką szansę. Ma zawalczyć o mistrzowski pas [GALERIA]

Wiktoria Czyżewska mknie po mistrzowski pas organizacji KSW?

Popularna „Chicatoro” w Radomiu efektownie znokautowała Tamires Vidal, byłą zawodniczkę UFC

Wiele wskazuje na to, że teraz Czyżewska dostanie szansę walki o mistrzowski pas

Wiktoria Czyżewska efektownie nokautuje na KSW 114!

Sobotnia gala XTB KSW 114 w Radomiu miała wiele jasnych punktów, ale występ Wiktorii Czyżewskiej z pewnością należy do tych najjaśniejszych. Polska zawodniczka po raz kolejny udowodniła, że drzemie w niej mistrzowski potencjał, kończąc pojedynek z doświadczoną rywalką w ekspresowym tempie. Wszystko wskazuje na to, że być może właśnie wywalczyła sobie przepustkę do walki o tron.

Taką informację przekazał w wywiadzie dla InTheCage dyrektor sportowy KSW Wojsław Rysiewski. Ostateczną informację podejmować będą jednak szefowie KSW Martin Lewandowski i Maciej Kawulski.

Rywalką Czyżewskiej była Tamires Vidal – Brazylijka, która do klatki KSW wchodziła z bagażem doświadczeń z największej organizacji świata. Cztery ostatnie pojedynki stoczyła w UFC, co miało być trudnym testem dla Polki. Rzeczywistość zweryfikowała jednak te przewidywania bardzo szybko. Czyżewska nie dała rywalce szans i zakończyła walkę już w pierwszej rundzie, dopisując do swojego konta kolejne efektowne zwycięstwo.

Czyżewska wygrała siódmą walkę w karierze

Dla Wiktorii była to już siódma batalia pod sztandarem KSW. W swojej karierze w tej federacji zaznała goryczy porażki tylko raz. Od tamtego momentu jest jednak nie do zatrzymania – wygrana w Radomiu to jej piąte zwycięstwo z rzędu.

Co ważne, Czyżewska nie tylko wygrywa, ale robi to w stylu, który kochają kibice i promotorzy. W Radomiu nie musiała "odradzać się z zaświatów" – tym razem to ona od początku dyktowała warunki. Pokonanie zawodniczki z przeszłością w UFC w tak dominującym stylu to jasny sygnał dla włodarzy federacji. Kolejnym przystankiem dla Czyżewskiej powinna być już tylko walka o mistrzowski pas.