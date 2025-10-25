Rębecki - Klein. Na żywo. Relacja z gali UFC 321. Kolejny Polak poskromi słowackiego zawodnika? [WYNIK, LIVE]

Robert Szapski
Robert Szapski
2025-10-25 15:32

25 października odbędzie się kolejna gala UFC z udziałem polskiego zawodnika! Mateusz Rębecki po sierpniowej porażce z Chrisem Duncanem zrobi wszystko, aby wrócić na zwycięską ścieżkę. 33-latek nie będzie miał łatwego zadania, ponieważ zmierzy się z Ludovitem Kleinem, który w ostatniej swojej potyczce musiał uznać wyższość Mateusza Gamrota. Poniżej relacja na żywo ze starcia Rębecki - Klein.

Mateusz Rębecki

i

Autor: UFC/ X (Twitter)

Rębecki - Klein. Relacja na żywo

UFC 321 zapowiada na się na bardzo emocjonującą galę, podczas której w walce wieczoru dojdzie do starcia Toma Aspinalla z Cyrilem Ganem. Dla polskich kibiców najważniejszym starciem jest bez wątpienia jedna z pierwszych walk. Wszystko za sprawą Mateusza Rębeckiego. 33-latek zmierzy się z Ludovitem Kleinem. Słowak w ostatnim czasie mierzył się z Mateuszem Gamrotem, walka zakończyła się zwycięstwem "Gamera". Teraz jego wyczyn będzie chciał powtórzyć "Rebeasti", który w ostatnim czasie także musiał przełknąć gorycz porażki w pojedynku z Chrisem Duncanem.

Starcie Rębecki - Klein rozpocznie się około godziny 18:30.

Super Sport SE Google News

Rębecki - Klein

Witamy w relacji na żywo z walki Mateusza Rębeckiego z Ludovitem Kleinem! Początek starcia przewiduje się w okolicach godziny 18:30. Zapraszamy!

UFC
MMA
MATEUSZ RĘBECKI