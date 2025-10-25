Rębecki - Klein. Na żywo. Relacja z gali UFC 321. Kolejny Polak poskromi słowackiego zawodnika? [WYNIK, LIVE]

Rębecki - Klein. Relacja na żywo

UFC 321 zapowiada na się na bardzo emocjonującą galę, podczas której w walce wieczoru dojdzie do starcia Toma Aspinalla z Cyrilem Ganem. Dla polskich kibiców najważniejszym starciem jest bez wątpienia jedna z pierwszych walk. Wszystko za sprawą Mateusza Rębeckiego. 33-latek zmierzy się z Ludovitem Kleinem. Słowak w ostatnim czasie mierzył się z Mateuszem Gamrotem, walka zakończyła się zwycięstwem "Gamera". Teraz jego wyczyn będzie chciał powtórzyć "Rebeasti", który w ostatnim czasie także musiał przełknąć gorycz porażki w pojedynku z Chrisem Duncanem.

Starcie Rębecki - Klein rozpocznie się około godziny 18:30.

Rębecki - Klein Witamy w relacji na żywo z walki Mateusza Rębeckiego z Ludovitem Kleinem! Początek starcia przewiduje się w okolicach godziny 18:30. Zapraszamy!

Odśwież relację