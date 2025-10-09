Świat sportów walki pogrążony w żałobie. Zginął były zawodnik UFC. Ogromna tragedia

Wstrząsające informacje napłynęły prosto z Australii. Zginął były zawodnik UFC

Suman Mokhtarian ostatni raz w klatce UFC walczył kolejno w grudniu w 2018 i 2019 roku. Jego rywalami byli Sodiq Yusuff oraz Seung Woo Choi. W obu pojedynkach musiał uznać wyższość rywalami. Kilka lat później doszło do dramatu z Mokhtarianem w roli głównej. Były zawodnik UFC w trakcie spaceru został postrzelony, mimo pomocy służb medycznych nie udało się uratować życia 33-latka.

W specjalnym komunikacie na ten temat wypowiedział się nadkomisarz policji - Jason Joyce.

- To bardzo zuchwały atak i ogromna tragedia dla naszej społeczności. Ludzie powinni czuć się bezpiecznie w swoich dzielnicach, nawet w nocy. Wszystko wskazuje na to, że był to atak celowy. Moje serce jest z rodziną ofiary oraz osobami, które były tego świadkami. To musiało być traumatyczne przeżycie i coś, czego nie możemy tolerować w naszej społeczności - przekazał Joyce.

🚨| Former UFC fighter Suman Mokhtarian has been shot and killed in a suspected gang-related attack in northwest Sydney on Wednesday evening.[via @dailytelegraph] He was just 33 years old.Rest in peace, Suman. ❤️🙏 pic.twitter.com/mBsDrIeqzg— MMA Orbit (@mma_orbit) October 8, 2025

W 2024 roku doszło w klubie Top Team, gdzie trenerem był Mokhtarian do nieudanego zamachu. "ESPN" przekazał, że właśnie Australijczyk miał być celem tamtych wydarzeń. Z tego powodu policja Nowej Południowej Walii odwołała wydarzenia, na których 33-latek miał pełnić rolę trenera.

Mokhtarian był bardzo dobrze znany w środowisku MMA przede wszystkim w Australii. 33-latek pracował jako trener w klubie Australian Top Team, a także był promotorem Urban Fight Night.

Australijczyk zakończył karierę zawodnika MMA z dorobkiem ośmiu zwycięstw oraz dwóch porażek w wadze piórkowej. Właśnie do dwóch przegranych Mokhtariana doszło w trakcie występów Australijczyka w UFC.