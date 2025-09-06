UFC Paryż: Transmisja na żywo. O której walki Polaków? Ruchała, Tybura i Bryczek w UFC

UFC Paryż: Transmisja na żywo. O której walki Polaków?

Zapowiada się "polski" wieczór w Paryżu. Na gali UFC pojawi się aż trzech zawodników, którzy będą reprezentować "biało-czerwone" barwy. Robert Ruchała, Marcin Tybura i Robert Bryczek to właśnie za nich najmocniej będą ściskać kciuki fani sportów walki w Polsce.

Tybura jest na zwycięskiej ścieżce w UFC. Polak w ostatnich dwóch walkach spisał się fenomenalnie i pokonł Jhonata Diniza i Micka Parkina. Tym razem rywalem 39-latka będzie Ante Delija.

Robert Bryczek do tej pory miał okazję tylko raz zawalczyć w oktagonie UFC i miało to miejsce w lutym 2024 roku. Wówczas musiał uznać wyższość Ihora Potieria.

UFC Paryż transmisja na żywo. O której walczą Ruchała, Tybura i Bryczek

Ruchała po wielu latach spędzonych w KSW postanowił wejść na wyższy poziom i powalczyć o najwyższe cele w UFC. Polak błyskawicznie został przyjęty przez największą federację sportów walki na świecie, a swój debiut zaliczy już 6 września 2025 roku. 27-latek w pierwszej walce zmierzy się Williamem Gomisem.

O której walki Polaków na UFC w Paryżu? Gdzie oglądać?

Według oficjalnej rozpiski na stronie "ufc.com", jako pierwszy do klatki wejdzie Robert Bryczek, który zawalczy z Bradem Tavaresem (około 19:00). Następnie Marcin Tybura zmierzy się z Ante Deliją, przewiduje się, że ta walka wystartuje około 20:00. Ostatnim z Polaków w klatce UFC będzie Robert Ruchała. Starcie byłego mistrza KSW ma się rozpocząć około 21:00.

Całą gale kibice będą mogli śledzić od godziny 17:00 w Polsat Sport 2 oraz na platformie Polsat Box Go.