UFC: Rębecki – Klein. O której godzinie walka Polaka? Świetnie informacje dla kibiców

Mateusz Sobiecki
2025-10-25 15:10

Mateusz Rębecki stoczy kolejny pojedynek w organizacji UFC. „Rebeastie” zmierzy się na gali UFC w Abu Zabi z Ludovitem Kleinem. Polak przegrał w sierpniu z Chrisem Duncanem, ale szybko powróci do oktagonu. Tym razem jego przeciwnikiem będzie były rywal Mateusza Gamrota. Choć nie jest faworytem, to gwarantuje efektowną i widowiskową walkę. O której godzinie pojedynek Mateusz Rębecki – Ludovit Klein w UFC?

Autor: Instagram/ Archiwum prywatne
  • Mateusz Rębecki wraca do oktagonu UFC po kilku miesiącach przerwy
  • Polak zmierzy się w Abu Zabi z Ludovitem Kleinem, niedawnym rywalem Mateusza Gamrota
  • Jeden Polak pokonał już Kleina. Czy ta sztuka uda się też Rębeckiemu?
  • Gala w Abu Zabi odbędzie się w świetnych godzinach dla Polaków. O której godzinie pojedynek Rębecki – Klein?

UFC: Rębecki zawalczy z Kleinem w Abu Zabi

Mateusz Rębecki stoczy już swój siódmy pojedynek w organizacji UFC. Polak może pochwalić się obecnie rekordem 4 zwycięstw i 2 porażek, a poprawić może go w Abu Zabi. Zjednoczone Emiraty Arabskie kojarzą mu się bardzo dobrze. To właśnie tu wygrał z Myktybekiem Orolbaiem po fenomenalnym pojedynku. Po 15 minutach brutalnej jatki górą był Polak, a Kirgiz skończył z kompletnie rozbitą głową.

Ostatni pojedynek Rębecki toczył w sierpniu, gdy przegrał z Chrisem Duncanem przez jednogłośną decyzję sędziów. Niecałe 3 miesiące później doczekał się jednak swojej kolejnej szansy, a wyzwanie będzie niewiele mniejsze. Ludovit Klein walczy w UFC od 2020 roku. Ostatnie starcie toczył w maju tego roku z Mateuszem Gamrotem, przegrywając przez jednogłośną decyzję sędziów.

Ludovit Klein bił się już wiele razy z Polakami

Słowacki zawodnik MMA toczył kilka bojów z Polakami także w innych organizacjach. Ludovit Klein bił się z Kamilem Tarnawskim, Krzysztofem Kłaczkiem, Kamilem Selwą oraz Łukaszem Sajewskim. Te pojedynki wygrywał i dopiero w UFC lepszy od niego był „Gamer”.

Doświadczony wojownik stoczył 29 zawodowych pojedynków. Wygrał 23 z nich, przegrywał 5 razy, a starcie z Jaiem Herbertem zakończyło się remisem. Jego bilans w UFC to 7-3-1 (zwycięstwa, porażki, remisy).

Mateusz Rębecki mieszka w pałacu przed UFC 308. Niesamowite udogodnienia
O której godzinie walczy Rębecki na UFC 321?

Dla Rębeckiego będzie to trzecia walka na numerowanej gali UFC. Do tej pory na prestiżowych wydarzeniach największej organizacji MMA na świecie zawsze wygrywał. Czy podtrzyma tę dobrą passę?

Starcie Rębecki – Klein odbędzie się na karcie wstępnej. Pojedynek Polaka powinien rozpocząć się około godziny 18:30 czasu polskiego. Transmisja będzie dostępna na Polsat Sport 3 i w serwisie streamingowym Polsat Box Go.

