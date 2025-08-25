Wielka awantura między gwiazdami FAME. Nie uwierzysz, czym pięściarz rzucił w rywala [WIDEO]

Bartosz Olszewski
2025-08-25 10:30

Gorąco przed galą FAME 27 w Gliwicach. W jednym z pierwszych pojedynków Filip Bątkowski zmierzy się z pięściarzem Oskarem Wierzejskim. Zawodnicy ostro starli się na konferencji, a teraz doszło do mocnej konfrontacji także podczas programu przed galą. Bątkowski oblał rywala napojem, a ten w odwecie... rzucił w niego jajkiem. Zobacz wideo z tej sytuacji.

Spięcie na programie FAME

Autor: Instagram Spięcie na programie FAME

Awantura przed galą FAME 27. Wierzejski rzucał jajkiem [WIDEO]

Do ostrego spięcia doszło przed galą FAME 27: KINGDOM. W jednym z pojedynków Filip Bątkowski, który pokonał ostatnio Denisa „Bad Boya” Załęckiego, zmierzy się z Oskarem Wierzejskim, pięściarzem i zawodnikiem, który w FAME zadebiutował podczas FAME 24. Pokonał Bartosza Szachtę i po kontuzji jednego z zawodników wskoczył do turnieju i przegrał z Alberto Simao.

Walka z Filipem Bątkowskim wzbudza w obu wiele negatywnych emocji. Wierzejski poruszał temat partnerki rywala, co doprowadziło do ostrego spięcia na konferencji przed galą.

Taka wiadomość przed galą Fame 27 w Gliwicach. Nie było takiej sytuacji od ponad trzech lat!

Podczas programu FAME KONTRA doszło do kolejnej konfrontacji między nimi, W pewnym momencie podczas kłótni Bątkowski oblał rywala napojem, a ten w odwecie... wyciągnął jajko i rzucił nim w przeciwnika.

Roberto Soldić - Tomasz Adamek
11 zdjęć

Kiedy gala FAME 27?

Gala FAME 27 odbędzie się 6 września w PreZero Arenie Gliwice. W walce wieczoru Roberto Soldić zmierzy się z Tomaszem Adamkiem w formule bokserskiej na dystansie 8 rund po 3 minuty. Stawką pojedynku ma być specjalny pas WBC „Fight for Peace”.

W karcie walk pojawią się także m.in. Michał Materla, Marcin Najman, Michał Królik, Alan Kwieciński czy Dawid Załęcki. Nie zabraknie też doskonale znanych fanom FAME Bartosza Szachty i Kamila Mindy.

Karta walk FAME 27

  • Roberto Soldić – Tomasz Adamek
  • Michał Materla – Dawid Załęcki
  • Lexy Chaplin – Klaudia Kołodziejczyk
  • Marcin Najman – Łukasz Tuszyński
  • Hubert Dajczman – Wiktor Wronka
  • Bartosz Szachta – Kamil Minda
  • Michał Królik – Alan Kwieciński
  • Oskar Wierzejski – Filip Bątkowski
  • Brajan Bojanko – Bartosz Jarzyński
