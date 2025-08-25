Wielka awantura między gwiazdami FAME. Nie uwierzysz, czym pięściarz rzucił w rywala [WIDEO]

Awantura przed galą FAME 27. Wierzejski rzucał jajkiem [WIDEO]
Do ostrego spięcia doszło przed galą FAME 27: KINGDOM. W jednym z pojedynków Filip Bątkowski, który pokonał ostatnio Denisa „Bad Boya” Załęckiego, zmierzy się z Oskarem Wierzejskim, pięściarzem i zawodnikiem, który w FAME zadebiutował podczas FAME 24. Pokonał Bartosza Szachtę i po kontuzji jednego z zawodników wskoczył do turnieju i przegrał z Alberto Simao.
Walka z Filipem Bątkowskim wzbudza w obu wiele negatywnych emocji. Wierzejski poruszał temat partnerki rywala, co doprowadziło do ostrego spięcia na konferencji przed galą.
Taka wiadomość przed galą Fame 27 w Gliwicach. Nie było takiej sytuacji od ponad trzech lat!
Podczas programu FAME KONTRA doszło do kolejnej konfrontacji między nimi, W pewnym momencie podczas kłótni Bątkowski oblał rywala napojem, a ten w odwecie... wyciągnął jajko i rzucił nim w przeciwnika.
Kiedy gala FAME 27?
Gala FAME 27 odbędzie się 6 września w PreZero Arenie Gliwice. W walce wieczoru Roberto Soldić zmierzy się z Tomaszem Adamkiem w formule bokserskiej na dystansie 8 rund po 3 minuty. Stawką pojedynku ma być specjalny pas WBC „Fight for Peace”.
W karcie walk pojawią się także m.in. Michał Materla, Marcin Najman, Michał Królik, Alan Kwieciński czy Dawid Załęcki. Nie zabraknie też doskonale znanych fanom FAME Bartosza Szachty i Kamila Mindy.
Karta walk FAME 27
- Roberto Soldić – Tomasz Adamek
- Michał Materla – Dawid Załęcki
- Lexy Chaplin – Klaudia Kołodziejczyk
- Marcin Najman – Łukasz Tuszyński
- Hubert Dajczman – Wiktor Wronka
- Bartosz Szachta – Kamil Minda
- Michał Królik – Alan Kwieciński
- Oskar Wierzejski – Filip Bątkowski
- Brajan Bojanko – Bartosz Jarzyński