Wielka awantura między gwiazdami FAME. Nie uwierzysz, czym pięściarz rzucił w rywala [WIDEO]

Awantura przed galą FAME 27. Wierzejski rzucał jajkiem [WIDEO]

Do ostrego spięcia doszło przed galą FAME 27: KINGDOM. W jednym z pojedynków Filip Bątkowski, który pokonał ostatnio Denisa „Bad Boya” Załęckiego, zmierzy się z Oskarem Wierzejskim, pięściarzem i zawodnikiem, który w FAME zadebiutował podczas FAME 24. Pokonał Bartosza Szachtę i po kontuzji jednego z zawodników wskoczył do turnieju i przegrał z Alberto Simao.

Walka z Filipem Bątkowskim wzbudza w obu wiele negatywnych emocji. Wierzejski poruszał temat partnerki rywala, co doprowadziło do ostrego spięcia na konferencji przed galą.

Podczas programu FAME KONTRA doszło do kolejnej konfrontacji między nimi, W pewnym momencie podczas kłótni Bątkowski oblał rywala napojem, a ten w odwecie... wyciągnął jajko i rzucił nim w przeciwnika.

Kiedy gala FAME 27?

Gala FAME 27 odbędzie się 6 września w PreZero Arenie Gliwice. W walce wieczoru Roberto Soldić zmierzy się z Tomaszem Adamkiem w formule bokserskiej na dystansie 8 rund po 3 minuty. Stawką pojedynku ma być specjalny pas WBC „Fight for Peace”.

W karcie walk pojawią się także m.in. Michał Materla, Marcin Najman, Michał Królik, Alan Kwieciński czy Dawid Załęcki. Nie zabraknie też doskonale znanych fanom FAME Bartosza Szachty i Kamila Mindy.

Karta walk FAME 27

Roberto Soldić – Tomasz Adamek

Michał Materla – Dawid Załęcki

Lexy Chaplin – Klaudia Kołodziejczyk

Marcin Najman – Łukasz Tuszyński

Hubert Dajczman – Wiktor Wronka

Bartosz Szachta – Kamil Minda

Michał Królik – Alan Kwieciński

Oskar Wierzejski – Filip Bątkowski

Brajan Bojanko – Bartosz Jarzyński

