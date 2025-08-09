XTB KSW 109: Wyniki gali. Kuberski fenomenalnie nokautuje Paczuskiego!

XTB KSW 109: Wyniki gali
Walka wieczoru:
- 83,9 kg - Piotr Kuberski (17-1) pokonał Radosława Paczuskiego (8-3) przez nokaut w trzeciej rundzie i pozostał tymczasowym mistrzem KSW w wadze średniej.
Karta główna:
- 83,9 kg - Michał Michalski (13-5) pokonał Andiego Vrtačicia (7-3) przez jednogłośną decyzję sędziów
- 52,2 kg - Ewelina Woźniak (10-3) pokonała Monikę Kučinić (6-3) przez jednogłośną decyzję sędziów
- 77,1 kg - Daniel Skibiński (23-10) pokonał Oskara Szczepaniaka (7-3) przez poddanie w drugiej rundzie
- 93,0 kg - Bartosz Szewczyk (9-4-1) pokonał Dawida Kasperskiego (2-1) przez niejednogłośną decyzję sędziów
- 65,8 kg - Josef Štummer (7-2) pokonał Eduarda Kexela (10-3) przez jednogłośną decyzję sędziów
Karta wstępna:
- 83,9 kg - Alain Van De Merckt (10-1) pokonał Borysa Dzikowskiego (4-3) przez poddanie w drugiej rundzie
- 77,1 kg - Viktor Červinský (5-1) pokonał Michała Gniadego (2-2) przez poddanie w drugiej rundzie
XTB KSW 109 - 9.08.2025
Co za nokaut! WOW!
III runda
NOOOOOOOOKAUT! Kuberski trafił wysokim kopnięciem i jest po walce!
III runda
Szybko dochodzi prawy prosty w wykonaniu Paczuskiego.
III runda
Zaczynamy trzecią rundę!
II runda
Zrywami próbuje atakować Kuberski, ale bardzo czujnie pracuje na nogach Paczuski. Kilka ciosów doszło do jego głowy!
II runda
Coraz więcej uderzeń dochodzi do korpusu Kuberskiego.
II runda
Kopie Kuberski i próbuje obrotowego uderzenia, ale czujnie na nogach porusza się Paczuski.
II runda
Trafia Paczuski na tułów Kuberskiego i poprawia prawym prosto w głowę mistrza.
II runda
Zaczynamy drugą rundę!
I runda
Koniec pierwszej rundy. W końcówce zaczęło się dziać i zapowiada to dużo emocji w kolejnych czterech rundach.
I runda
Najmocniejsza wymiana. Trafia Paczuski, ale szybko odpowiada też serią Kuberski.
I runda
Spokojna pierwsza połowa pierwszej rundy. Obaj podchodzą do siebie z wielkim szacunkiem.
I runda
Kopie Kuberski, odpowiada prawym sierpem Paczuski.
I runda
Paczuski szuka kopnięć i szybkich prostych. Kuberski skrócił dystans i na chwilę mieliśmy siłowanie się na siatce, ale znów trwa walka w stójce.
I runda
ZACZYNAMY WALKĘ O TYMCZASOWY PAS WAGI ŚREDNIEJ.
W stronę klatki ruszył Piotr Kuberski, tymczasowy mistrz KSW wagi średniej.
Jako pierwszy do klatki zmierza Radosław Paczuski.
Przed walką wieczoru face-to-face Grzebyk vs Tulshaev.
Przed nami już tylko walka wieczoru - pojedynek o pas tymczasowy w wadze średniej - Kuberski vs Paczuski.
Michał Michalski wygrał przez jednogłośną decyzję sędziów.
III runda
Co-main event zakończony. Czekamy na werdykt sędziów.
III runda
Bije Michalski z góry! Vrtacić potrzebuje cudu.
III runda
Jest obalenie Polaka! Chyba Michalski nie odda już tej walki.
III runda
Trzy minuty do końca. Rusza z mocnym atakiem Michalski, ale Vrtacić wykorzystuje, że Polak też jest zmęczony i nie daje się ustrzelić.
III runda
Zaczynamy ostatnią, decydującą rundę.
II runda
Zmęczony jest Michalski i próbuje to wykorzystać Chorwat.
II runda
Wydostał się z tego gradobicia Vrtacić i wraca do stójki.
II runda
Michalski trafia potężnym prawym i rozbija Vrtaticia w parterze.
II runda
Zaczynamy drugą rundę!
I runda
Szybki jest Michalski. Dochodzą kolejne uderzenia do głowy Vrtacicia.
I runda
Michalski otrzymał palec w oko, ale może kontynuować walkę.
I runda
Korzystał ze swojego zasięgu Vrtacić, ale w punkt wchodzi po nogi Michalski. Jest obalenie, ale szybko wstaje dziesiątki zawodnik rankingu KSW. Klincz przy siatce.
ZACZYNAMY CO-MAIN EVENT XTB KSW 109!
Andi Vrtačić już w klatce. Zmierza do niej Michał Michalski.
Przed nami dwie ostatnie walki dzisiejszej gali KSW!
Ewelina Woźniak wygrywa przez jedgnołośną decyzję sędziów.
Po 15 minutach pojedynku Ewelina Woźniak i Monika Kucinic czekają na sędziowski werdykt. Triumf Polki nie powinien być zaskoczeniem.
Czas na jedyny pojedynek kobiet na XTB KSW 109. Ewelina Woźniak (9-3) vs Monika Kučinić (6-2)
Brutalnie porozbijał łokciami Szczepaniaka Skibiński. "Skiba" mądrze wszedł za plecy rywala i duszeniem poddał go w drugiej rundzie.
W kolejnej walce Daniel Skibiński zmierzy się z Oskarem Szczepaniakiem.
29-28 Kasperski, 29-28 Szewczyk, 29-28 Szewczyk.
Czekamy na karty punktowe. Bartosz Szewczyk dominował w trzeciej odsłonie, ale wcześniej miał duże problemy.
Bardzo dużo kopnięć Dawida Kasperskiego i miał wielkie problemy Bartosz Szewczyk. Dopiero w trzeciej rundzie poszukał obalenia. Dwie minuty do końca walki.
W czwartym pojedynku gali Bartosz Szewczyk (8-4-1) zmierzy się z niepokonanym Dawidem Kasperskim (2-0).
Josef Štummer pokonał Eduarda Kexela przez jednogłośną decyzję sędziów.
Kexel i Stummer dali z siebie dużo. Były mocne wymiany w stójce, była walka w parterze. Wszechstronny pojedynek. Czekamy na werdykt!
Za nami ceremonia otwarcia. W klatce już bohaterowie trzeciej walki.
Alain Van De Merckt poddał Borysa Dzikowskiego w drugiej rundzie.
Viktor Červinský pokonał Michała Gniadego trójkątem rękami przez poddanie w drugiej rundzie.
Zaczynamy pierwszy pojedynek! To będzie emocjonująca gala KSW.