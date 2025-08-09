XTB KSW 109: Wyniki gali. Kuberski fenomenalnie nokautuje Paczuskiego!

Mateusz Sobiecki
2025-08-09 22:49

Co za koniec gali XTB KSW 109! Piotr Kuberski w fenomenalnym stylu obronił tymczasowy pas mistrza KSW w kategorii średniej. W trzeciej rundzie w efektowny sposób znokautował Radosława Paczuskiego poprzez wysokie kopnięcie. Wcześniej wygrywali m.in. Michał Michalski, Ewelina Woźniak czy Daniel Skibiński.

Piotr Kuberski

i

Autor: KSW / Materiały prasowe/ Materiały prasowe Piotr Kuberski

XTB KSW 109: Wyniki gali

Walka wieczoru: 

  • 83,9 kg - Piotr Kuberski (17-1) pokonał Radosława Paczuskiego (8-3) przez nokaut w trzeciej rundzie i pozostał tymczasowym mistrzem KSW w wadze średniej.

Karta główna:

  • 83,9 kg - Michał Michalski (13-5) pokonał Andiego Vrtačicia (7-3) przez jednogłośną decyzję sędziów
  • 52,2 kg - Ewelina Woźniak (10-3) pokonała Monikę Kučinić (6-3) przez jednogłośną decyzję sędziów
  • 77,1 kg - Daniel Skibiński (23-10) pokonał Oskara Szczepaniaka (7-3) przez poddanie w drugiej rundzie
  • 93,0 kg - Bartosz Szewczyk (9-4-1) pokonał Dawida Kasperskiego (2-1) przez niejednogłośną decyzję sędziów
  • 65,8 kg - Josef Štummer (7-2) pokonał Eduarda Kexela (10-3) przez jednogłośną decyzję sędziów

Karta wstępna:

  • 83,9 kg - Alain Van De Merckt (10-1) pokonał Borysa Dzikowskiego (4-3) przez poddanie w drugiej rundzie
  • 77,1 kg - Viktor Červinský (5-1) pokonał Michała Gniadego (2-2) przez poddanie w drugiej rundzie
Na żywo

XTB KSW 109 - 9.08.2025

Co za nokaut! WOW! 

III runda

NOOOOOOOOKAUT! Kuberski trafił wysokim kopnięciem i jest po walce!

III runda

Szybko dochodzi prawy prosty w wykonaniu Paczuskiego.

III runda

Zaczynamy trzecią rundę!

II runda

Zrywami próbuje atakować Kuberski, ale bardzo czujnie pracuje na nogach Paczuski. Kilka ciosów doszło do jego głowy!

II runda

Coraz więcej uderzeń dochodzi do korpusu Kuberskiego.

II runda

Kopie Kuberski i próbuje obrotowego uderzenia, ale czujnie na nogach porusza się Paczuski.

II runda

Trafia Paczuski na tułów Kuberskiego i poprawia prawym prosto w głowę mistrza.

II runda

Zaczynamy drugą rundę!

I runda

Koniec pierwszej rundy. W końcówce zaczęło się dziać i zapowiada to dużo emocji w kolejnych czterech rundach.

I runda

Najmocniejsza wymiana. Trafia Paczuski, ale szybko odpowiada też serią Kuberski.

I runda

Spokojna pierwsza połowa pierwszej rundy. Obaj podchodzą do siebie z wielkim szacunkiem.

I runda

Kopie Kuberski, odpowiada prawym sierpem Paczuski.

I runda

Paczuski szuka kopnięć i szybkich prostych. Kuberski skrócił dystans i na chwilę mieliśmy siłowanie się na siatce, ale znów trwa walka w stójce.

I runda

ZACZYNAMY WALKĘ O TYMCZASOWY PAS WAGI ŚREDNIEJ.

W stronę klatki ruszył Piotr Kuberski, tymczasowy mistrz KSW wagi średniej.

Jako pierwszy do klatki zmierza Radosław Paczuski.

Przed walką wieczoru face-to-face Grzebyk vs Tulshaev.

Przed nami już tylko walka wieczoru - pojedynek o pas tymczasowy w wadze średniej - Kuberski vs Paczuski.

Michał Michalski wygrał przez jednogłośną decyzję sędziów.

III runda

Co-main event zakończony. Czekamy na werdykt sędziów.

III runda

Bije Michalski z góry! Vrtacić potrzebuje cudu.

III runda

Jest obalenie Polaka! Chyba Michalski nie odda już tej walki.

III runda

Trzy minuty do końca. Rusza z mocnym atakiem Michalski, ale Vrtacić wykorzystuje, że Polak też jest zmęczony i nie daje się ustrzelić.

III runda

Zaczynamy ostatnią, decydującą rundę.

II runda

Zmęczony jest Michalski i próbuje to wykorzystać Chorwat.

II runda

Wydostał się z tego gradobicia Vrtacić i wraca do stójki.

II runda

Michalski trafia potężnym prawym i rozbija Vrtaticia w parterze.

II runda

Zaczynamy drugą rundę!

I runda

Szybki jest Michalski. Dochodzą kolejne uderzenia do  głowy Vrtacicia.

I runda

Michalski otrzymał palec w oko, ale może kontynuować walkę.

I runda

Korzystał ze swojego zasięgu Vrtacić, ale w punkt wchodzi po nogi Michalski. Jest obalenie, ale szybko wstaje dziesiątki zawodnik rankingu KSW. Klincz przy siatce.

ZACZYNAMY CO-MAIN EVENT XTB KSW 109!

Andi Vrtačić już w klatce. Zmierza do niej Michał Michalski.

Przed nami dwie ostatnie walki dzisiejszej gali KSW!

Ewelina Woźniak wygrywa przez jedgnołośną decyzję sędziów.

Po 15 minutach pojedynku Ewelina Woźniak i Monika Kucinic czekają na sędziowski werdykt. Triumf Polki nie powinien być zaskoczeniem.

Czas na jedyny pojedynek kobiet na XTB KSW 109. Ewelina Woźniak (9-3) vs Monika Kučinić (6-2)

Brutalnie porozbijał łokciami Szczepaniaka Skibiński. "Skiba" mądrze wszedł za plecy rywala i duszeniem poddał go w drugiej rundzie.

W kolejnej walce Daniel Skibiński zmierzy się z Oskarem Szczepaniakiem.

29-28 Kasperski, 29-28 Szewczyk, 29-28 Szewczyk. 

Czekamy na karty punktowe. Bartosz Szewczyk dominował w trzeciej odsłonie, ale wcześniej miał duże problemy.

Bardzo dużo kopnięć Dawida Kasperskiego i miał wielkie problemy Bartosz Szewczyk. Dopiero w trzeciej rundzie poszukał obalenia. Dwie minuty do końca walki.

W czwartym pojedynku gali Bartosz Szewczyk (8-4-1) zmierzy się z niepokonanym Dawidem Kasperskim (2-0).

Josef Štummer pokonał Eduarda Kexela przez jednogłośną decyzję sędziów.

Kexel i Stummer dali z siebie dużo. Były mocne wymiany w stójce, była walka w parterze. Wszechstronny pojedynek. Czekamy na werdykt!

Za nami ceremonia otwarcia. W klatce już bohaterowie trzeciej walki.

Alain Van De Merckt poddał Borysa Dzikowskiego w drugiej rundzie.

Viktor Červinský pokonał Michała Gniadego trójkątem rękami przez poddanie w drugiej rundzie.

Zaczynamy pierwszy pojedynek! To będzie emocjonująca gala KSW.

