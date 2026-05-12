Jubileuszowa gala Wing Tsun w Fabryce Norblina: Święto sztuki walki, którą rozsławił Bruce Lee

Marcin Szczepański
Marcin Szczepański
2026-05-12 22:05

10 maja w warszawskiej Fabryce Norblina odbyła się uroczysta gala z okazji 30-lecia Polskiego Stowarzyszenia Wing Tsun Kung Fu. To wyjątkowe wydarzenie zgromadziło czołowych mistrzów i adeptów tej niezwykłej sztuki walki, podkreślając trzy dekady jej dynamicznego rozwoju w Polsce. Uroczystość była nie tylko okazją do świętowania, ale również do zaprezentowania filozofii i skuteczności Wing Tsun.

Gala Polskiego Stowarzyszenia Wing Tsun Kung Fu
Gala Polskiego Stowarzyszenia Wing Tsun Kung Fu Gala Polskiego Stowarzyszenia Wing Tsun Kung Fu Gala Polskiego Stowarzyszenia Wing Tsun Kung Fu
Galeria zdjęć 4
  • W Warszawie odbyła się gala jubileuszowa Wing Tsun.
  • Prezentowano sztukę walki z Shaolin; uhonorowano jej pionierów.
  • Poznaj twórców Wing Tsun i ikony, które rozsławiły je globalnie!

Obchody w sercu stolicy

Mistrzowie i uczniowie polskich szkół Wing Tsun, a także goście z Węgier, państw bałtyckich i Wielkiej Brytanii, zaprezentowali kilkanaście pokazów przybliżających tę sztukę walki. Ekipa z Londynu sprawiła niespodziankę, prezentując nadprogramowy pokaz. Każda demonstracja podkreślała unikalne aspekty systemu – od błyskawicznych technik ręcznych, przez dynamiczną pracę nóg, aż po zaawansowane ćwiczenia z partnerem, znane jako „lepiące się ręce” (Chi Sao). Pokazy te w widowiskowy sposób udowodniły, dlaczego Wing Tsun jest ceniony za swoją efektywność w samoobronie.

Krwawa walka Dubois - Wardley! Mistrz świata zmasakrowany, zdjęcia dla ludzi o mocnych nerwach!

Wing Tsun – sztuka walki zrodzona z legendy

Wing Tsun jest specyficznym stylem kung fu wywodzącym się z klasztoru Shaolin, stworzonym zgodnie z legendą przez mniszkę Ng Mui. Tradycja głosi, że opracowała ona system walki, który nie wymagał od ćwiczącego potężnej postury ani nadludzkiej siły. Z tego powodu ta sztuka walki służy do obrony przed większym przeciwnikiem za pomocą sprytu i techniki, a nie prymitywnej siły. Jej podstawowe zasady, takie jak teoria linii centralnej, jednoczesne blokowanie i atakowanie oraz oszczędność ruchów, czynią ją niezwykle skuteczną w realnym starciu.

FAME 31. Wyniki gali: Denis Załęcki faulował, Don Diego znów górą! Alan zwycięzca turnieju

Ikony, które rozsławiły Wing Tsun na cały świat

Rozwój i globalna popularność Wing Tsun są nierozerwalnie związane z dwiema postaciami. Najbardziej znanymi przedstawicielami Wing Tsun byli Wielki Mistrz Yip Man oraz jego uczeń, gwiazdor filmów kung fu Bruce Lee. Yip Man, działający w Hongkongu, był mistrzem, który otworzył nauczanie tego stylu dla szerszej publiczności, kształcąc całe pokolenie wybitnych instruktorów. Z kolei Bruce Lee, jego najsłynniejszy uczeń, zintegrował zasady Wing Tsun ze swoją własną filozofią walki Jeet Kune Do, prezentując jego skuteczność milionom widzów na całym świecie.

Robi wielką karierę, a nie ma matury! Cała prawda o wykształceniu Julii Szeremety

Międzynarodowa struktura gwarancją autentyczności przekazu

Polskie Stowarzyszenie WT jest częścią większej, globalnej rodziny, co zapewnia najwyższy standard nauczania i wierność tradycji. Polskie Stowarzyszenie WT wchodzi w skład Wschodnioeuropejskiego Stowarzyszenia Wing Tsun (EEWTO), które jest częścią działającego w kilkudziesięciu krajach International Wing Tsun Association, założonego w Hongkongu przez prof. Si-Jo Leung Tinga, prywatnego ucznia Mistrza Yip Mana. Si-Jo Leung Ting, jako ostatni „zamknięty” uczeń Yip Mana, założył IWTA w 1973 roku, tworząc największą na świecie profesjonalną organizację kung fu, zrzeszającą szkoły w ponad 60 krajach.

Piękna Polka została mistrzynią świata! Młoda zawodniczka pisała o „kłodach pod nogi”

Mistrzowie, którzy kształtowali polską scenę Wing Tsun

Gala jubileuszowa była okazją do uhonorowania osób, które miały kluczowy wkład w rozwój Wing Tsun w tej części Europy. Swoją obecnością na gali - a także udziałem w finałowym pokazie - zaszczycili Si-Kung Norbert Maday (10. st. mistrz.), przewodniczący EEWTO, oraz najstarsi stażem mistrzowie z Polski: Sifu Marek Mikulski i Dariusz Gradowski (7. stopnie mistrzowskie). Si-Kung Norbert Maday jest postacią niezwykle cenioną w świecie Wing Tsun, bezpośrednim uczniem Si-Jo Leung Tinga, który od lat 80. niestrudzenie budował struktury stowarzyszenia w Europie Wschodniej. Jego obecność, podobnie jak udział pionierów polskiego Wing Tsun, Sifu Mikulskiego i Gradowskiego, nadała wydarzeniu historyczną rangę i była symbolicznym połączeniem pokoleń mistrzów i uczniów.

Ogromna tragedia! Nie żyje 15-letnia wojowniczka. Była polską nadzieją sportów walki

Każdy Polak może być jak Bruce Lee
Galeria zdjęć 2
Wszyscy pokochali jego filmy. Bruce Lee kończyłby dzisiaj 84 lata. Jak dobrze znasz jego historię? [QUIZ]
Pytanie 1 z 8
Gdzie urodził się Bruce Lee?
Mateusz Gamrot dla “Super Expressu”: Moim idolem był Bruce Lee
BRUCE LEE
WARSZAWA
FABRYKA NORBLINA
KUNG FU