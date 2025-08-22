Mamed Khalidov ambasadorem nowej organizacji MMA! Szykuje się rewolucja?

Nie lada gratka dla entuzjastów sportów walki w Polsce! Już 13 września 2025 roku w Poznaniu odbędzie się pierwsza gala King’s Arena 1 – nowej federacji MMA, która stawia na czysto sportowe emocje na najwyższym poziomie.

Wyłącznie sportowe emocje

King’s Arena powstała z myślą o prawdziwych koneserach sportów walki. To federacja, która odcina się od toksycznych treści i kontrowersji, stawiając wyłącznie na czysty sport. Każdy zawodnik objęty jest kompleksową opieką – zarówno medyczną, jak i organizacyjną – a walki odbywać się będą w duchu sportowej rywalizacji.

Legenda MMA wspiera King’s Arena

Nowa federacja już teraz zyskuje wsparcie znanych sportowców. Mamed Khalidow, ambasador King’s Arena, podkreśla:

- To projekt, którego brakowało w Polsce. King’s Arena to powiew świeżości dla polskiego MMA oraz idealne okno na świat dla młodych talentów, aspirujących do największych federacji jak KSW czy UFC. Gale będą organizowane w bardzo eleganckiej formule. To będzie nie tylko wydarzenie sportowe, ale również miejsce spotkań towarzyskich i biznesowych. Wspieram ten projekt z całego serducha - mówi Khalidow.

Prestiż i elegancja

Pierwsza gala King’s Arena będzie wydarzeniem wyjątkowym – eleganckim i prestiżowym. Gala odbędzie się w spektakularnym Pawilonie 7A w kompleksie Międzynarodowych Targach Poznańskich. Jest to przestrzeń, gdzie innowacyjne technologie spotykają się z wizjonerskim designem. Bilety na galę King’s Arena 1 dostępne będą wyłącznie w formie VIP, zasiadających przy stolikach gości obowiązywać będzie wieczorowy dress code. Organizatorzy zapewniają, że będzie to wydarzenia na najwyższym poziomie, zarówno sportowym, jak i estetycznym.

King’s Arena 1 - transmisja

Dla fanów MMA, którzy nie będą mogli uczestniczyć w gali osobiście, przygotowano wyjątkową niespodziankę – transmisja z wydarzenia będzie całkowicie darmowa i dostępna na oficjalnym kanale YouTube King’s Arena oraz platformie Playlive by StreamOnline.

Więcej informacji oraz pierwsze ogłoszenia z karty walk już wkrótce na oficjalnych kanałach King’s Arena w mediach społecznościowych.