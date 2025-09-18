Pobudka na loty w Planicy

Planica od lat przyzwyczaja nas do porannych godzin rozgrywania zawodów. Choć w większości miejsc standardową porą startu jest godzina 10:00, w słoweńskiej mecce latania konkursy niemal zawsze zaczynają się wcześniej. W ostatnich sezonach kibice mieli okazję śledzić zawody już od 9:30, a teraz organizatorzy poszli o krok dalej.

ZOBACZ TEŻ: Legendarny Noriaki Kasai powiedział to wprost przed igrzyskami. Aż ciarki przechodzą

Dlaczego tak wcześnie? Powodów jest kilka – przede wszystkim chęć dostosowania się do ramówki telewizyjnej i warunków atmosferycznych, które w dolinie pod Letalnicą bywają kapryśne. Im później w dzień, tym częściej pojawia się wiatr, który potrafi mocno wpłynąć na rywalizację. W praktyce oznacza to, że kibice w Polsce będą musieli przygotować się na poranne oglądanie. Pory rozgrywania wszystkich konkursów - kończącego rywalizację o Kryształową Kulę weekendu - w Planicy. potwierdził FIS podczas specjalnego Forum Nordicum w Predazzo.

Adam Małysz podsumował burzę w polskich skokach po odejściu Thurnbichlera Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.