Kibice skoków będą musieli wstać bardzo wcześnie. Nietypowa pora legendarnego konkursu

Michał Skiba
2025-09-18 12:49

Fani skoków narciarskich muszą przygotować się na bardzo wczesną pobudkę. Międzynarodowa Federacja Narciarska ogłosiła, że sobotni konkurs drużynowy w Planicy podczas weekendu wieńczącego sezon 2025/2026 rozpocznie się już o godzinie 8:00 rano.

Pobudka na loty w Planicy

Planica od lat przyzwyczaja nas do porannych godzin rozgrywania zawodów. Choć w większości miejsc standardową porą startu jest godzina 10:00, w słoweńskiej mecce latania konkursy niemal zawsze zaczynają się wcześniej. W ostatnich sezonach kibice mieli okazję śledzić zawody już od 9:30, a teraz organizatorzy poszli o krok dalej.

Dlaczego tak wcześnie? Powodów jest kilka – przede wszystkim chęć dostosowania się do ramówki telewizyjnej i warunków atmosferycznych, które w dolinie pod Letalnicą bywają kapryśne. Im później w dzień, tym częściej pojawia się wiatr, który potrafi mocno wpłynąć na rywalizację. W praktyce oznacza to, że kibice w Polsce będą musieli przygotować się na poranne oglądanie. Pory rozgrywania wszystkich konkursów - kończącego rywalizację o Kryształową Kulę weekendu - w Planicy. potwierdził FIS podczas specjalnego Forum Nordicum w Predazzo. 

