Ważne wieści dla wszystkich kibiców skoków narciarskich. Umowa na lata

Skoki narciarskie w telewizji

Na mocy porozumienia z Polskim Związkiem Narciarskim, na antenach TVP pojawią się również transmisje z Pucharu Świata kobiet, Letniego Grand Prix, mistrzostw Polski oraz Pucharu Świata w snowboardzie alpejskim. Wszystkie konkursy nadchodzącego sezonu Pucharu Świata w skokach narciarskich, wyjąwszy mistrzostwa Polski, będzie można zobaczyć w Eurosporcie. Wszystko wskazuje na to, że wszystkie zagraniczne konkursy będą również w telewizji TVN.

Polska od lat jest ważnym punktem w kalendarzu Pucharu Świata — zawody w Zakopanem i Wiśle co sezon przyciągają tysiące kibiców, tworzących jedną z najbardziej wyjątkowych atmosfer w całym cyklu.

Oferta Telewizji Polskiej będzie jednak znacznie szersza. W ramach umowy stacja pokaże również m.in. Puchar Świata kobiet, Letnie Grand Prix kobiet i mężczyzn, FIS Cup, a także letnie i zimowe mistrzostwa Polski. W ramówce znajdą się także transmisje z Pucharu Świata w snowboardzie alpejskim.

Puchar Świata 2025/2026 – kiedy skoki w Polsce?

Sezon 2025/2026 zainauguruje rywalizacja w Lillehammer (21–23 listopada), gdzie zaplanowano konkurs mikstów oraz dwa konkursy indywidualne. Polska będzie czwartym przystankiem cyklu — w Wiśle (4–7 grudnia) odbędą się dwa konkursy indywidualne kobiet i mężczyzn, a w Zakopanem (10–11 stycznia) rozegrane zostaną zawody duetów oraz konkurs indywidualny. Wszystkie wydarzenia będzie można śledzić na żywo w Telewizji Polskiej.

Adam Małysz podsumował burzę w polskich skokach po odejściu Thurnbichlera