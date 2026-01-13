Adam Małysz zapytany o dymisję Macieja Maciusiaka. Jasne stanowisko. "W takcie sezonu?"

Adam Małysz o trenerze Macieju Maciusiaku

Trener Maciusiak zdawał sobie sprawę, że podejmuje się trudnego zadania już pod koniec zeszłego sezonu, gdy PZN rozstawał się z Thomasem Thurnbichlerem. Rozsypaną kadrę trudno poskładać i jemu, szkoleniowcowi, który w poprzednich latach "przywracał do życia" wielu polskich zawodników. – Zwalniać w trakcie sezonu? – dziwił się na pytanie o ewentualne rozstanie z trenerem kadry Adam Małysz. – Na pewno nie robimy takich rzeczy w sezonie olimpijskim. Pamiętam, że też wszyscy mówili, by szybko pożegnać Thomasa [Thurnbichlera]. Takich ruchów w trakcie sezonu się nie robi. Dalej uważam, że Maciej jest dobrym trenerem – mówi Adam Małysz.

Prezes PZN zaznacza, że obecnie jest niewielu szkoleniowców, którzy chcieliby znosić taką presję. – Rozmawiałem z wieloma trenerami, jeszcze przed pracą z kadrą Maćka, czy Thomasa. Wielu mówiło, że bardzo chętnie podjęliby się pracy w Polsce, ale bali się, że nie poradzą sobie z mediami – puszczał oko do dziennikarzy szef związku.

W tym sezonie spory regres zaliczył Paweł Wąsek, z Pucharu Świata wypadł Aleksander Zniszczoł i Piotr Żyła. Poniżej oczekiwań spisuje się Dawid Kubacki. Kadrę "ciągnie za uszy" debiutant Kacper Tomasiak, a za jego plecami jest Kamil Stoch, którego pierwszym trenerem jest Michal Doleżal (współpracujący mocno jednak z całą kadrą i trenerem Maciusiakiem). – Na pewno przyjdzie czas na rozliczenia, ale po sezonie. Podjęliśmy decyzję, tak samo było wcześniej w przypadku Thurnbichlera, że jeśli powołujemy jakiegoś szkoleniowca, to dajemy mu szansę. Rozliczamy po sezonie. Teraz nie da się tego zrobić. Gdy jestem ze skoczkami, to nie widzę żadnych pretensji do trenerów, złej atmosfery – podsumował Małysz.

Skoki w Sapporo. O której i kiedy?

Kibice skoków będą musieli w nadchodzący weekend nastawić budziki. Skoki w Sapporo oznaczają rywalizacje wczesnym rankiem (czasu polskiego) i w nocy z soboty na niedzielę. W piątek kwalifikacje już o godz. 8.00 (transmisja w Eurosporcie 1 i MAX), w sobotę o 7.15 konkurs, drugi w nocy z soboty na niedzielę (transmisja w TVN, Eurosporcie 1 i MAX).