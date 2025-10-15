Andrzej Stękała zdecydował się na ważny krok w swoim życiu. Nie czekał z tym dłużej

Stękała uruchomił nowy projekt. Poszedł drogą wielu sportowców

Andrzej Stękała w pewnej chwili stał się jednym z ważniejszych zawodników w polskiej kadrze skoczków narciarskich. Przez wiele lat o sile zespołu stanowili Kamil Stoch, Dawid Kubacki i Piotr Żyła, ale „ten czwarty” potrzebny choćby do rywalizacji drużynowej, często się zmieniał, zależnie od aktualnej formy. Taki moment przyszedł na Andrzeja Stękałę w sezonie 2020/21, w którym regularnie punktował w Pucharze Świata i osiągnął pierwsze i jak do tej pory jedyne podium w swojej karierze. W tamtym sezonie uzbierał on 473 punktów w klasyfikacji generalnej, a najwyższą lokatą było 2. miejsce na turnieju w Zakopanem. To pozwoliło mu znaleźć się w drużynie na mistrzostwa świata w lotach (2020) i mistrzostwa świata w narciarstwie klasycznym (2021) – na obu tych imprezach zdobył brąz w rywalizacji drużynowej.

Niestety, jak nagle Stękała pojawił się w najlepszych zmaganiach skoczków narciarskich, tak nagle z nich zniknął. W kolejnym sezonie zdobył tylko 19 punktów w Pucharze Świata, w trzech następnych – ani jednego. O Stękale zrobiło się głośno na początku 2025 roku, ale z powodów nie sportowych, a osobistych – 30-latek ujawnił wówczas, że jest homoseksualny i jednocześnie podzielił się wielką tragedią, kilka tygodni wcześniej zmarł jego wieloletni partner.

Mimo niepowodzeń sportowych Andrzej Stękała wciąż się nie poddaje i rozpoczął przygotowania do kolejnego sezonu w kadrze B polskich skoczków. Teraz jednak podjął przy tym ciekawą decyzję i nowe wyzwanie – postanowił... założyć własny kanał na portalu YouTube, któremu nadał prostą nazwę „Andrzej Stękała Vlog”. Póki co pojawił się tam dopiero jeden film, na którym Stękała pokazał kulisy jednego z treningów polskiej kadry, więc można się spodziewać, że będą tam pojawiały się materiały związane właśnie z tym, jak od kuchni wygląda kariera polskiego skoczka.

