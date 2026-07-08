Będzie dużo mniej skoków na igrzyskach olimpijskich. Bardzo niepokojące informacje dla kibiców

Mówiło się, że to dyscyplina dla za słabych na skoki narciarskie i za słabych na biegi narciarskie. Trzeba jednak przyznać, że to legendarny dwubój narciarstwa klasycznego. Kombinacja norweska jednak zniknie z programu igrzysk. Decyzję w tej sprawie, już oficjalnie, podjął Komitet Wykonawczy MKOl. Olimpijska impreza we Francji w 2030 będzie pierwszą w historii bez kombinacji norweskiej.

Utrzymano skialpinizm, który zadebiutował podczas tegorocznych igrzysk we Włoszech, a zaproponowano również nowe konkurencje: freeride snowboardowy i narciarski oraz synchro w łyżwiarstwie figurowym. Pozostawiono także snowboardowy slalom gigant równoległy, rozszerzając go o rywalizację par mieszanych.

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Kombinację norweską była obecna na igrzyskach nieprzerwanie od 1924 roku. Dyscyplina od lat wzbudzała kontrowersje, ponieważ podczas ostatnich igrzysk olimpijskich rywalizowali w niej wyłącznie mężczyźni. Część zawodniczek, nie widząc szans na włączenie kobiecej konkurencji do programu, zdecydowała się nawet na zmianę specjalizacji na skoki narciarskie, by móc wystąpić w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo.

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Usunięcie z programu igrzysk kombinacji norweskiej to ma być zły znak dla... skoków narciarskich. Ukochany w Polsce zimowy sport przeżywa wahania zainteresowania, niektóre rynki - jak norweski i fiński - nikną, chociaż kiedyś były niezwykle silne i istotne dla dyscypliny. Już podczas tegorocznych igrzysk, na skoczniach w Predazzo, doszło do wielkiej zmiany. Kibice nie oglądali konkursu drużynowego, a rywalizację duetów. Co będzie dalej ze skokami? Istnieją obawy, że w ciągu kilkunastu lat pójdą w ślady kombinacji...

A olimpijskie zmiany objęły także inne dyscypliny. W biathlonie do programu trafił znany z Pucharu Świata supermikst, czyli rywalizacja par mieszanych. W łyżwiarstwie szybkim pojawią się sprinty drużynowe kobiet i mężczyzn, w skokach narciarskich kobiecy super team, a w narciarstwie dowolnym – ski cross drużyn mieszanych. Jak podkreślił MKOl, celem tych zmian jest osiągnięcie pełnego parytetu płci oraz dalszy rozwój programu olimpijskiego przy jednoczesnym ograniczaniu kosztów i złożoności organizacyjnej.