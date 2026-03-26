Dawid Kubacki wie, że popłyną łzy. Tak mówił o Stochu, sam miał sporo pecha

I choć Kubacki skoczył na Letalnicy w kwalifikacjach solidnie, osiągnął 199,5 metra, to ze Stochem przegrał rywalizację o udział w piątkowym konkursie. Kamil Stoch zajął 40. miejsce, wyprzedzając 41. Dawida Kubackiego o 8,7 pkt. – Chociaż coś zaczęło lecieć. Chciało lecieć już "z powietrza". Byłem przekonany, że te 200 metrów pęknie w końcu w tym sezonie, że trochę człowiek honoru uratuje – mówił z lekkim uśmiechem, będąc przekonanym, że uda się wskoczyć do konkursowej "czterdziestki". Niestety się nie udało, wszystko wskazuje na to, że Kubacki wróci na Letalnicę podczas sobotniego konkursu drużynowego.

Kubacki widzi jednak światełko w tunelu przed następnymi próbami. – Wiem, że ten sezon był bardzo trudny i tak szczerze, to ja miałem takie założenie, że wiem nad czym pracowałem w ostatnim czasie i zaczęło to trochę lepiej wyglądać. Wiedziałem, że to może też na tej skoczni mamuciej lepiej wyglądać niż w ostatnim czasie. I ten kwalifikacyjny skok to pokazał, było już bliżej tego normalnego poziomu – powiedział.

Kubacki o Stochu: tego nikt nam nie zabierze

Cały weekend będą padać pytania o Kamila Stocha. Jednego z największych kompanów Kubackiego w trakcie ostatnich kilkunastu lat skakania w Pucharze Świata. Za nimi, jak wspominaliśmy, ostatnie kwalifikacje. W piątek konkurs (bez Kubackiego, za to ze Stochem), w sobotę "drużynówka" (niemalże na pewno z Kubackim i Stochem w składzie), a w niedziele rywalizacja najlepszej trzydziestki klasyfikacji generalnej (na którą Stoch może się załapać). Zaczyna się czas podsumowań. – Kamil jest profesjonalistą. Do ostatniego dnia będzie się trzymał tej sportowej wersji, tego co robił całe życie na skoczniach. Myślę, że gdzieś te emocje wypłyną dopiero w niedzielę, po ostatnim skoku, to będzie ten moment, kiedy myślę, że on i my wszyscy sobie uświadomimy, że go na skoczni nie zobaczymy – wyznał.

– Mam wiele takich fajnych wspomnień z Kamilem. Głównie sportowych, bo jednak kilka razy wspólnie staliśmy na podium, czy to w Pucharze Świata, czy to na mistrzostwach świata, również na igrzyskach. O tych prywatnych to nie ma co nawet gadać. Przynajmniej jeszcze nie teraz. Kawał życia wspólnie spędziliśmy z Kamilem na skoczni, bo jak dobrze liczę, to będzie jakieś 30 lat treningów, skakania, przechodzenia przez te trudne momenty i przez te wspaniałe momenty. To jest coś, czego nam nikt nie odbierze i coś, co będziemy mieli co wspominać – dodał.

Pytamy więc, czy w niedzielę po konkursie po prostu popłynął łzy. – Nawet nie trzeba pytać, na pewno tak będzie.

Piątkowy konkurs na Letalnicy w Planicy od godz. 15.00 (transmisja w Eurosporcie 1 i w Platformie MAX).