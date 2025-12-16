Gwiazda skoków rozwścieczyła Polaków! Wypalił: "Zamknijcie się". Teraz tłumaczy

Skoki narciarskie wciąż budzą w Polsce olbrzymie emocje, o czym na własnej skórze przekonał się Mackenzie Boyd-Clowes. Kanadyjski medalista olimpijski z Pekinu w konkursie drużyn mieszanych od dawna słynął ze swoich wpisów na portalu X. Sporą grupę jego odbiorców stanowili Polacy, którym zaszedł za skórę jednym wpisem.

"Może wtedy, gdy znajdzie taki kombinezon" - napisał w odniesieniu do słów Piotra Żyły o rosnącej formie i zamieścił jego zdjęcie w kombinezonie z wyraźnie obniżonym krokiem. "Każdy Polak powinien zamknąć się w sprawie sprzętu. Zamknijcie się. Zamknijcie się, do cholery" - dodał jeszcze po chwili.

Mackenzie Boyd-Clowes zaatakował Żyłę i Polaków. Teraz tłumaczy

Polscy kibice od razu zareagowali i pokazywali m.in. podobne zdjęcia Boyd-Clowesa z igrzysk w Pekinie. Początkowo Kanadyjczyk im odpowiadał i starał się załagodzić sytuację. "Nawet nie próbuję być kontrowersyjny. To mistrz świata. Teraz jest inaczej. Nie bądźcie dla swoich chłopaków zbyt surowi, to wszystko, co próbuję powiedzieć" - tłumaczył między innymi. Skończyło się jednak usunięciem głośnych wpisów, a następnie całego konta!

- Długo już o tym myślałem. Może to trochę wymierzenie ciosu samemu sobie, ale szczerze, nie potrzebuję tego. To strata czasu. Zdecydowanie miało to wiele wspólnego z tą sytuacją. Moim celem nie jest to, żeby cała masa ludzi mnie nienawidziła, hejtowała. Czasem moje posty są traktowane nie do końca poważnie, a innym razem, tak jak wczoraj, jest zupełnie odwrotnie. Nie chcę tworzyć negatywnej atmosfery - wyjaśnił Boyd-Clowes w rozmowie z Natalią Żaczek z "Przeglądu Sportowego Onet".

Kanadyjczyk nie był jednak zaskoczony reakcją Polaków.

- Można było spodziewać się takiej reakcji. Chyba trochę na tym polega ta gra, prawda? Próbujesz zdenerwować ludzi i to dostajesz, więc tak, myślę, że dostałem to, na co zasłużyłem - przyznał 34-latek, który latem tego roku wznowił karierę zawieszoną w listopadzie 2023 roku. Najprawdopodobniej już na początku stycznia Boyd-Clowes będzie miał styczność z polskimi kibicami podczas weekendu Pucharu Świata w Zakopanem.