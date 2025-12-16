Medalista olimpijski zaatakował Piotra Żyłę! Wywołał prawdziwy sztorm, ze wszystkiego musiał się wycofać

Słynny skoczek ostro o Żyle i Polakach! Poszło o... kombinezony

Trwający sezon nie jest najbardziej udany dla polskich skoczków. Zmiana trenera nie przyniosła takiej poprawy, jakiej oczekiwałby Adam Małysz i polscy kibice, ale sezon przecież jeszcze się nie skończył i niewykluczone, że Biało-Czerwoni jeszcze wrócą do walki z czołówką – że jest na to potencjał w ostatnich konkursach pokazywali Piotr Żyła czy Kacper Tomasiak. W rozmowie z portalem Interia Sport właśnie Żyła ocenił, że czuje się na siłach, by dobrze skakać. – Znowu czuję powera! Tylko jeszcze go nie umiem wykorzystać. Czekam na to, jak uwolnię tę energię na progu – powiedział 38-letni skoczek. Ten cytat został też wykorzystany w poście na portalu X, promującym wywiad. Niespodziewanie, wywołał on dość osobliwą reakcję Kanadyjczyka Mackenziego Boyd-Clowesa.

Niepokojące słowa Kacpra Tomasiaka. Tak źle nie było od początku zimy, młody skoczek wskazał problem

Boyd-Clowes nie od dziś znany był jako aktywny użytkownik Twittera (obecnie X), mający często własne zdanie i nie bojący się go wyrażać. Tym razem zdaje się, że jednak przesadził. – Może jak znajdzie taki kombinezon, jak ten – napisał Kanadyjczyk, publikując przy tym zdjęcie żyły z MŚ 2023, na którym jego kombinezon zdaje się mieć mocno obniżony krok. Po chwili dodał zdecydowanie ostrzej. – Każdy Polak powinien zamknąć się w sprawie sprzętu. Zamknijcie się. Zamknijcie się, do cholery – napisał niespodziewanie brązowy medalista olimpijski z Pekinu! Taki wpis nie mógł oczywiście nie spotkać się z reakcję kibiców. Ci zaczęli wypominać, że to dzięki polskiej kontrolerce sprzętu, Agnieszce Baczkowskiej, Boyd-Clowes zdobył swój medal na igrzyskach w Pekinie – Kanadyjski miks zdobył brąz po serii dyskwalifikacji w innych drużynach. Ale to nie był koniec.

Ogromna wtopa organizatorów Pucharu Świata. Oberwało się Dawidowi Kubackiemu! Fani wkurzeni

Tak Adam Małysz walczy z hejtem, który się na niego wylewa. Nie dotyka go

Inni fani publikowali z kolei... zdjęcia samego Boyd-Clowesa ze wspomnianych igrzysk, gdzie jego kombinezon też wydawał się dość obszerny. Co ciekawe, Kanadyjczyk początkowo odpowiadał na zarzuty i zaczął się bronić. – Nawet nie próbuję być kontrowersyjny. To mistrz świata. Teraz jest inaczej. Nie bądźcie dla swoich chłopaków zbyt surowi, to wszystko, co próbuję powiedzieć – pisał i nawet zarzekał się, że to nie był atak na polskich skoczków! – Nie mam żadnych problemów z polskimi skoczkami, gwarantuję Wam to. 100 proc. szacunku – dodawał. Ostatecznie jednak Kanadyjczyk postanowił pousuwać swoje wpisy, ale oczywiście nie całkiem ułagodziło to burzę w sieci. – Widzę, że Mackenzie Boyd-Clowes postanowił wylać żale na kombinezon Piotra Żyły z Mistrzostw Świata 2023. To o tyle zabawne, że jeszcze w sierpniu pisał o tym, żeby z norweskich sznurków nie robić wielkiej afery. Coś tu się nie spina. – wypomina jeden z kibiców, publikując zrzut ekranu jednej z wypowiedzi Kanadyjczyka po aferze z kombinezonami Norwegów na MŚ 2025, która została odkryta przez polskich dziennikarzy m.in. Jakuba Balcerskiego ze Sport.pl.

To jednak nie koniec! Nieco później okazało się, że Mackenzie Boyd-Clowes postanowił nawet usunąć swoje konto na portalu X! Nie wiadomo, czy to tylko chwilowe, ale niewykluczone, że zrobił to z powodu nie komentarzy, ale wiadomości prywatnych, jakie mógł otrzymywać od zdenerwowanych kibiców.