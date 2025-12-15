Niepokojące słowa Kacpra Tomasiaka. Tak źle nie było od początku zimy, młody skoczek wskazał problem

Tomasiak po raz pierwszy bez punktów. Niepokojące słowa młodego skoczka

Kacper Tomasiak to odkrycie nowego sezonu w polskich skokach. Zaledwie 18-letni zawodnik błyskawicznie wyrósł na... najlepszego polskiego zawodnika w rywalizacji! Młody zawodnik imponował nie tylko wynikami samymi w sobie, ale także regularnością, której brakowało reszcie polskiej kadry – od samego początku zimy, aż do sobotniego konkursu w Klingenthal włącznie, Tomasiak zawsze punktował w zawodach Pucharu Świata. Niestety, to zmieniło się w niedzielę, ale niepokojąco zaczęło się robić już dzień wcześniej.

Tomasiak od początku rywalizacji w Pucharze Świata 2025/26 spisywał się dobrze. Najczęściej plasował się w drugiej dziesiątce, rzadko spadając do trzeciej. Przełom (wydawało się) nastąpił w niedzielę w Wiśle, gdzie Tomasiak zajął bardzo wysokie, 5. miejsce! Gdy tydzień później po pierwszej serii sobotniego konkursu znów zajmował tę samą lokatę, fani mogli mieć nadzieję, że forma 18-latka tylko zwyżkuje. Niestety, słaby skok w drugiej serii sprawił, że Tomasiak spadł aż na 18. lokatę! W niedzielę było jeszcze gorzej, bo nie zapunktował w ogóle (po raz pierwszy tej zimy) i zajął pechowe 32. miejsce ze stratą 0,6 pkt do punktowanej strefy.

Niepokojące mogą być nie tylko wyniki w ostatnich dwóch skokach Tomasiaka, ale także jego słowa na ten temat. – Nałożyło się na to trochę czynników. Brakowało mi w ten weekend dobrego czucia i swobody. Chyba dało o sobie też znać znużenie cotygodniowymi zawodami. Nigdy wcześniej nie doświadczyłem czegoś takiego. Ewidentnie coś w tych skokach nie grało i teraz się trzeba zastanowić, czy to jest efekt zmęczenia, czy nie. Niby fizycznie czuję się bardzo dobrze, ale jednak coś jest nie w porządku – powiedział 18-latek w rozmowie z portalem Interia Sport. Czuć, że sam Tomasiak nie jest pewien, dlaczego prezentował się gorzej, co nie jest dobrym sygnałem. Zapytany, czy potrzebuje dodatkowych treningów, odparł stanowczo. – Nie. Przedyskutuję to jeszcze z trenerami, ale nie ma chyba takiej potrzeby – zakończył.

