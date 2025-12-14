O której godzinie skoki narciarskie dzisiaj? Niedziela 14.12.2025, PŚ w Klingenthal

W niedzielę 14 grudnia 2025 roku w Klingenthal odbędzie się ostatni w ten weekend konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich.

Sprawdź, o której godzinie rozpocznie się konkurs i gdzie oglądać transmisję, by nie przegapić skoków w Klingenthal!

Już dzisiaj odbędzie się drugi z konkursów Pucharu Świata w skokach narciarskich w niemieckim Klingenthal. W roli faworyta wystąpi Słoweniec Domen Prevc, który w sobotę zdeklasował rywali. Najlepszy z Polaków Kacper Tomasiak zajął 18. miejsce, choć po pierwszej serii był na znakomitej piątej pozycji. Punkty zdobyli też 20. Kamil Stoch, 25. Maciej Kot i 28. Piotr Żyła. Na 32. miejscu zawody skończył Dawid Kubacki, a 39. był Paweł Wąsek.

Domen Prevc zmiażdżył konkurencję! Wielki spadek Kacpra Tomasiaka

O której skoki dzisiaj? W niedzielę 14.12.2025 PŚ w Klingenthal

W pierwszym konkursie w Klingenthal Prevc oddał dwa najdłuższe skoki - 142,5 oraz 143 m, a żaden z rywali nie przekroczył nawet granicy 140 m. Słoweniec z łączną notą 298,5 pkt wyprzedził aż o 25,5 pkt Austriaka Stefana Krafta oraz o 26,6 Niemca Philippa Raimunda. Było to jego trzecie zwycięstwo z rzędu, po dwóch w Wiśle, dzięki czemu umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej PŚ.

Niedzielne kwalifikacje, z udziałem 64 zawodników, rozpoczną się o godz. 14.30. O miejsce w 50-osobowej stawce konkursowej będzie walczyć sześciu Polaków: Tomasiak, Stoch, Kot, Żyła, Kubacki oraz Wąsek. Początek pierwszej serii konkursowej zaplanowano na 16:00.

PŚ w Klingenthal

Niedziela, 14.12.2025

14:30 Kwalifikacje mężczyzn

16:00 Konkurs indywidualny mężczyzn

Transmisję z kwalifikacji przeprowadzi Eurosport 1. Konkurs będzie można obejrzeć także w TVN, a wszystkie skoki będą dostępne w platformie HBO Max.