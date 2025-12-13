Skoki dzisiaj Klingenthal relacja na żywo. Tomasiak wysoko po 1. serii! Domen Prevc deklasuje resztę

PŚ w Klingenthal sobota 13.12.2025 WYNIKI:

Na żywo Puchar Świata w Klingenthal 13.12.2025 Kevin Bickner zdecydowanie lepiej, 127,5 metra i prowadzenie obecnie. Piotr Żyła też słabo... najgorsze warunki, ale 122 metry to i tak za mało. Wygra tylko z Hoffmannem. Felix Hoffmann znów słabiutko! Ledwie 122,5 metra i Niemiec będzie obecnie ostatni. A teraz Piotr Żyła! Simon Ammann 126 metrów i będzie za Amerykaninem. Startujemy! Belka podniesiona do 15 pozycji, jako pierwszy skacze Jason Colby. 128 metrów Amerykanina. Za chwilę wracamy do rywalizacji! Prevc prowadzi z 9,3 punktu nad Raimundem! Niemiec na drugim miejscu, za nim Jan Hoerl. Kacper Tomasiak na bardzo wysokim 5. miejscu. Z awansem jeszcze Kot (18. miejsce), Stoch (20.) i Żyła (27.). Do konkursu niestety nie weszli Dawid Kubacki (32. miejsce) i Paweł Wąsek (39.). Domen Preeeeeeevc! 142,5 metra! Deklasacja, o 8,5 metra dalej niż Raimund i Tomasiak! Oczywiście prowadzenie po pierwszej serii. Anze Lanisek też nie zachwycił! 127,5 metra, 16. miejsce, wciska się między Tschofeniga a Kota. Ryoyu Kobayashi gorzej! 127,5 metra i dopiero 9. miejsce! Philipp Raimund bardzo dobrze! 134, jak Tomasiak, ale ma dużo więcej dodanych punktów za wiatr i wspaniałą notę, będzie prowadzenie. Daniel Tschofenig średnio! 126,5 metra, 13. miejsce ledwo wyprzedza Macieja Kota. Ren Nikaido 129,5 metra i 8. miejsce. Felix Hoffmann nie zachwycił! 125,5 metra tylko! Spora rekompensata daje mu awans do drugiej serii, ale obecnie to dopiero 22. miejsce. Stefan Kraft metr krócej niż Hoerl i będzie na 2. miejscu. Jan Hoerl 133,5 metra, ale dużo więcej dodane niż Tomasiak. Austriak będzie na prowadzeniu. Stephan Embacher 128,5 metra i... będzie ex aequo z Zografskim! To trzecia taka sytuacja w tym konkursie. Vladimir Zografski 130 metrów, ale ma... nawet odjęte punkty za wiatr. Dopiero 14. miejsce, nawet za Stochem, ale awans ma. Manuel Fettner 129 metrów, 15. miejsce i awans do drugiej serii. Valentin Foubert też dobrze, 133,5 metra, ale nie ma takich dobrych not, jak Tomasiak. 3. miejsce Francuza. Bardzo dobrze Kacper Tomasiak! Cudowne noty, 134 metry i będzie na pierwszym miejscu! Naoki Nakamura 131 metrów i 6. miejsce. A przed nami Kacper Tomasiak! Marius Lindvik 127,5 metrów, ale wiatr zelżał, będzie za Zajcem, 6. miejsce teraz. Pius Paschke słabo! 117 metrów tylko, nie poradził sobie z fatalnym wiatrem. Nawet prawie 14 punktów dodanych nie uratuje Niemca, dopiero 25. miejsce. Kubacki drugim oczekującym! Timi Zajc 126 metrów, ale miał mocny wiatr w plecy! Najgorszy wiatr dzisiaj, ponad 12 punktów dodanych. 5. lokata obecnie. Gregor Deschwanden 125 metrów! 16. miejsce, Simon Ammann z awansem, a Kubacki trzeci oczekujący. Kristoffer Eriksen Sundal 132,5 metra i obejmie teraz prowadzenie! Przed nami jeszcze 20 zawodników, a wśród nich Kacper Tomasiak. Kot, Stoch i Żyła z awansem. Wąsek raczej bez szans, Kubacki z małymi szansami na awans (czwarty oczekujący). Kamil Stoch też nie zachwycił. 129,5 metra ale zdecydowanie wyższe noty! 6. miejsce ex aequo z Yukiyą Sato i oczywiście awans. Piotr Żyła 130,5 metra, niskie noty, mała rekompensata, ale awans ma! 9. miejsce obecnie. A teraz Piotr Żyła, a po nim Kamil Stoch! Niko Kytosaho 127,5 metra i... nieznacznie wyprzedził Dawida Kubackiego! 11. miejsce. Artti Aigro też kiepsko. 126,5 metra i 13. miejsce. Kubacki już 4. oczekującym, jest jeszcze szansa na wejście do konkursu! Andreas Wellinger słabiutko. 123,5 metra i to w dobrych warunkach. Dopiero 17. miejsce, nawet za Wąskiem. Jason Colby 126 metrów i dopiero 10. miejsce. Maciej Kot i Jonas Schuster mają już awans do drugiej serii. Johann Andre Forfang też bardzo dobrze! 130 metrów i 2. miejsce. Kot wciąż czeka na awans. Halvor Egner Granerud 130,5 metra, sporo punktów dodanych za wiatr i Norweg obejmie prowadzenie! Oczywiście daje mu to awans do drugiej serii. Yukiya Sato 127,5 metra i 4. miejsce. Wasiliew już z awansem. Dawid Kubacki 127 metrów! Bardzo mało punktów za wiatr, przez co dopiero 7. miejsce... Może być ciężko o awans. Rok Oblak 126 metrów i 8. miejsce. Przed nami skok Dawida Kubackiego! Benjamin Oestvold ledwo 120,5 metra, dopiero 12. miejsce. Jonas Schuster 131,5 metra, skok najdłuższy, ale mało dodanych punktów za wiatr (i słabe noty) i... nie wyprzedzi Kota! Są ex aequo na 2. miejscu. Maciej Kot zdecydowanie lepiej! 129 metrów, mniej za wiatr, ale lepsze noty i 2. miejsce! Słabo Paweł Wąsek... 123,5 metra. Nieco punktów dodanych za wiatr, ale niezbyt dużo. 7. miejsce. A teraz Maciej Kot. A teraz Paweł Wąsek! Alex Insam też miał niezły wiatr, ale tego nie wykorzystał. 119,5 metrów i dopiero 10. miejsce na 13. zawodników. Kevin Bickner 130 metrów, po raz pierwszy taka odległość dzisiaj, ale dopiero 3. miejsce, bo jako pierwszy miał korzystny wiatr i nieco odjętych punktów. 128,5 metra Simona Ammanna! Doświadczony Szwajcar zajmie teraz 3. miejsce. Tate Frantz 129,5 metra, najlepsza odległość, ale miał mało dodanych punktów i nie wyprzedzi Kazacha, 2. miejsce. Roman Koudelka bardzo słabo. 118 metrów i niska rekompensata, dopiero 6. miejsce. Danił Wasiliew 128,5 metra! A miał równie słabe warunki jak Szwajcar, więc pewne prowadzenie Kazacha. Hauswirth kawałek dalej, 122 metrów, a do tego najgorsze warunki i największa rekompensata i teraz to on prowadzi. Vilho Palosaari 119 metrów, najlepiej (póki co oczywiście) i będzie liderem. Kilian Peier jeszcze gorzej, 115. Kos zaledwie 116,5 metra. Przypomnijmy, że punkt K to 125 metrów i rozmiar to 140 metrów. Belka ustawiona na 13 pozycji. Za chwilę zaczynamy! Pierwszą serię rozpocznie Lovro Kos. Na starcie zawodów stanie wszystkich sześciu Polaków. Kacper Tomasiak, Kamil Stoch, Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Maciej Kot i Paweł Wąsek. Dzień dobry! Start zawodów już za mniej niż 15 minut! Witamy w relacji na żywo z konkursu indywidualnego Pucharu Świata w skokach narciarskich w Klingenthal! Start już o 15:45, bądźcie z nami!

Polscy skoczkowie nie zachwycają w trwającym sezonie Pucharu Świata, choć sytuacja jest na pewno lepsza, niż przed rokiem. Z pewnością na dużą uwagę zasługują wyczyny Kacpra Tomasiaka, który w niedzielnych zawodach w Wiśle zajął 5. miejsce, co jest najlepszym wynikiem jakiegokolwiek polskiego skoczka w tym sezonie. Niedaleko za nim, bo na 7. lokacie, uplasował się Piotr Żyła, ale w tym wypadku można mówić o sporym niedosycie, ponieważ doświadczony zawodnik i mistrz świata z 2021 i 2023 roku po pierwszej serii był na 2. miejscu! Fani jednak z pewnością nie będą narzekać, jeśli wspomniani zawodnicy nawiążą do wspomnianych wyników również w Klingenthal.

Przed wyjazdem do Niemiec trener Maciej Maciusiak dokonał jednej zmiany w kadrze w porównaniu z początkiem sezonu. Aleksandra Zniszczoła, który jeszcze ani razu nie zapunktował w tym sezonie, zastąpił Maciej Kot, który w niedzielnych zawodach w Wiśle zajął stosunkowo wysokie, 14. miejsce. Oprócz wspomnianych wyżej zawodników kadrę na konkursy w Klingenthal uzupełniają Kamil Stoch, Dawid Kubacki i Paweł Wąsek.