Kompletne rozczarowanie w Pucharze Świata. To wydarzyło się pierwszy raz w tym sezonie!

Puchar Świata w skokach nabiera zdecydowanego rozpędu

Niestety, w niedzielnym konkursie w Klingenthal występem rozczarował Kamil Stoch i Kacper Tomasiak

Taka sytuacja miała miejsce po raz pierwszy w tym sezonie!

PŚ w skokach: Prevc wygrywa, Stoch i Tomasiak bez punktów

Słoweniec Domen Prevc wygrał niedzielny konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich w Klingenthal, odnosząc czwarte zwycięstwo z rzędu. Polacy zaprezentowali się słabo – najlepszy z Biało-Czerwonych, Piotr Żyła, zajął dopiero 20. miejsce. Do drugiej serii nie awansował m.in. Kamil Stoch.

Prevc znajduje się w życiowej formie. Po dublecie w Wiśle, w ten weekend dwukrotnie triumfował na Vogtland Arenie. W niedzielę Słoweniec nie dał szans rywalom, skacząc 141 m i 140,5 m, co dało mu notę 275,1 pkt. Była to jego 13. wygrana w karierze.

Podium uzupełnili reprezentanci Japonii. Drugie miejsce zajął Ren Nikaido (141 m i 135 m), tracąc do zwycięzcy 13 punktów. Trzeci był Ryoyu Kobayashi (142 m i 133,5 m), który po raz 75. w karierze stanął na "pudle" zawodów tej rangi. Tuż za czołową trójką uplasował się Francuz Valentin Foubert, dla którego czwarta lokata jest największym sukcesem w karierze.

Potwierdziły się fatalne wieści dla polskich skoczków! Nie ma już odwrotu przed Turniejem Czterech Skoczni

Reprezentanci Polski odegrali w niedzielę drugoplanowe role. Punkty zdobyli jedynie 20. Piotr Żyła (130,5 m i 129 m), 21. Paweł Wąsek (132 m i 127 m) oraz 28. Dawid Kubacki (129,5 m i 121,5 m). Spora grupa naszych kadrowiczów zakończyła udział w zawodach na pierwszej serii. Największym rozczarowaniem jest postawa Kamila Stocha, który zajął pechowe, 31. miejsce (128 m). Awansu nie wywalczyli także 32. Kacper Tomasiak (po raz pierwszy w tym sezonie) oraz 37. Maciej Kot.

Puchar Świata: Klasyfikacja generalna

Dzięki fantastycznej serii Domen Prevc umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata (670 pkt). Na wicelidera awansował Ryoyu Kobayashi (531 pkt), wyprzedzając Anze Laniska (459 pkt). Najlepszy z Polaków, Kacper Tomasiak, spadł na 16. pozycję (137 pkt).

Kolejne zawody cyklu odbędą się w przyszły weekend w szwajcarskim Engelbergu – będzie to ostatni sprawdzian przed Turniejem Czterech Skoczni.