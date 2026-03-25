Kamil Stoch pożegna się z Pucharem Świata. Kibice wyleją morze łez! Wzruszające chwile przed nami

Kamil Stoch żegna się z Pucharem Świata w skokach narciarskich

Kamil Stoch kończy karierę. Ostatni weekend ze skokami Polaka!

Finał Pucharu Świata w Planicy zapowiada się wyjątkowo. Nie tylko ze względu na walkę o trofea, ale przede wszystkim przez pożegnanie Kamila Stocha. 38-letni mistrz kończy karierę i po raz ostatni wystąpi na mamuciej skoczni.

Dorobek Stocha robi ogromne wrażenie. Trzy złote medale olimpijskie, jeden brązowy i lata dominacji na światowych skoczniach. W historii polskich sportów zimowych tylko Justyna Kowalczyk zdobyła więcej medali igrzysk, ale nie ma na koncie aż tylu tytułów mistrzowskich. Bez wątpienia - Stoch zapisał się złotymi zgłoskami w historii polskich sportów zimowych.

Ostatnie wielkie triumfy przyszły jednak kilka lat temu. W 2021 roku po raz ostatni wygrał zawody Pucharu Świata, a później nie wrócił już na podium. Ten sezon również nie przyniósł przełomu. Najlepszy wynik - 10. miejsce w Lahti.

Jakich Polaków zobaczymy w Planicy?

Mimo to w Planicy może jeszcze wystartować w finałowym konkursie. Choć zajmuje 31. miejsce w klasyfikacji generalnej, nieobecność kilku rywali otwiera przed nim szansę na występ w niedzielnym finale.

W Słowenii zobaczymy także Piotra Żyłę, Dawida Kubackiego czy Aleksandra Zniszczoła. Zabraknie jednak m.in. Kacpra Tomasiaka, który po groźnym upadku w Vikersund zakończył sezon.

O Kryształową Kulę nie ma już walki – zgarnął ją Domen Prevc. W Planicy toczy się jednak rywalizacja o małą Kulę za loty. Jedno jest pewne – cały świat skoków będzie patrzył na jedno nazwisko. Kamil Stoch powie „do widzenia”. A wraz z nim kończy się pewna epoka.