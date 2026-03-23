Co z Kacprem Tomasiakiem? Potwierdziło się najgorsze! Oficjalny komunikat

Kacper Tomasiak zaliczył w niedzielę groźny upadek w Vikersund.

Informacje o jego stanie zdrowia są dobre, ale trener Maciej Maciusiak postanowił odpuścić mu finałowe zawody w Planicy.

W rozmowie z PAP Maciusiak potwierdził, że Tomasiak zostanie w domu.

Kacper Tomasiak nie jedzie do Planicy. Zapadła pilna decyzja

Po upadku w Vikersund ostatni oficjalny komunikat z reprezentacji Polski brzmiał następująco: "Kacper czuje się dobrze. Przeszedł badania w szpitalu, które nie wykazały żadnych nieprawidłowości. Zostanie na noc w szpitalu na obserwacji. Kacper dziękuje za wsparcie i mnóstwo miłych słów od kibiców". Następnego dnia wieczorem nadeszła ważna aktualizacja.

Zdjęcia z upadku Kacpra Tomasiaka w Vikersund mrożą krew w żyłach. Polak zniesiony na noszach, są nowe informacje

- Kacper został wypisany ze szpitala. Przeszedł wszystkie badania, włącznie z rezonansem magnetycznym. Nie ma żadnych złamań. Wylądowaliśmy o 17.45 na lotnisku w Krakowie-Balicach. Teraz jest w drodze do domu - powiedział PAP trener Maciej Maciusiak, a następnie potwierdził to, do czego skłaniał się na gorąco po niedzielnym upadku.

- Były plany, żeby został z nami do końca, ale lepiej żeby odpoczął. Jest bardzo zmęczony. Kacper zostanie w domu. Planica w przyszłym roku - dodał Maciusiak.

Skoki w Vikersund: Konkurs odwołany. Wcześniej groźny upadek Tomasiaka w kwalifikacjach

Oznacza to, że Polska uda się na finałowe zawody PŚ bez najlepszego zawodnika. Tomasiak zajmuje w klasyfikacji generalnej 18. miejsce, ale za nim bardzo nieudany debiut w lotach narciarskich. W Vikersund najpierw nie przebrnął kwalifikacji, a w niedzielę zaliczył groźny upadek przy lądowaniu. Na ten moment nie znamy jeszcze kadry Polski na zawody w Planicy, ale dodatkowe miejsce Tomasiaka uzyskane w nagrodę za medal MŚ juniorów mógłby wykorzystać tylko inny junior. W przeciwnym razie do Słowenii uda się tylko 5 zawodników.

Przypomnijmy, że pierwsze skoki w Planicy już w czwartek rano - o 10:00 rozpoczną się kwalifikacje do piątkowego konkursu indywidualnego.