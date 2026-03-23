Upadek Kacpra Tomasiaka. Najnowsze informacje z pierwszej ręki!

Kacper Tomasiak, potrójny medalista olimpijski, zaliczył groźny upadek podczas kwalifikacji Pucharu Świata w Vikersund w niedzielę.

Mimo dramatycznego wyglądu zdarzenia, zawodnik nie odniósł poważnych obrażeń i jego stan jest dobry.

Informacje o stanie zdrowia skoczka przekazał dyrektor Pucharu Świata Sandro Pertile, a sam Kacper Tomasiak uspokoił kibiców komunikatem na Instagramie.

Upadek Kacpra Tomasiaka. Dobre wiadomości z pierwszej ręki

To nie był udany weekend dla naszych skoczków. W sobotę do finałowej trzydziestki konkursu Pucharu Świata na mamucim obiekcie w Vikersund awansował tylko Aleksander Zniszczoł. Generalnie jednak cała nasza reprezentacja wypadła tragicznie. Kacper Tomasiak - podobnie jak Kamil Stoch - nawet nie przebrnął kwalifikacji. Prawdziwy koszmar dla 19-latka jednak wydarzył się w niedzielę, także podczas kwalifikacji. Podczas swojej próby Kacper Tomasiak pofrunął na 192 metr, ale zaliczył przy tym groźny upadek. Potrójny medalista olimpijski stracił kontrolę przy lądowaniu i z dużą siłą uderzył w zeskok. Chwilę później został zniesiony na noszach, a potem trafił do szpitala. Mimo, że cała sytuacja wyglądała bardzo niebezpiecznie, na szczęście okazało się, że Kacper Tomasiak aż tak bardzo nie ucierpiał podczas upadku.

Kacper Tomasiak nadal przebywa z medykami, ale generalnie wszystko jest w porządku. Nic groźnego

- przekazał SkiJumping.pl dyrektor Pucharu Świata Sandro Pertile. Później pojawiły się informacje z pierwszej ręki - od samego Kacpra Tomasiaka. Są to dobre wiadomości.

Kacper Tomasiak zamieścił komunikat. Słowa i po polsku, i po angielsku

Najlepszy obecnie polski skoczek narciarski zamieścił na swoim profilu na Instagramie komunikat, który powinien uspokoić kibiców.

Szczęśliwie wszystko jest dobrze, dziękuję za wasze wsparcie

- napisał Kacper Tomasiak, który - jak przystało na zawodnika mającego fanów na całym świecie - pod wpisem w języku polskim, zamieścił tę samą wiadomość w języku angielskim. Wcześniej na temat naszego skoczka głos zabrał jego trener - Maciej Maciusiak. Jego słowa też brzmiały optymistycznie.

Kacper jest w porządku, rozmawiałem z nim, jest przytomny, rozmawiał przez telefon z rodzicami

- przekazał szkoleniowiec w rozmowie z Eurosportem.

